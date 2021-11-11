Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz

Haberler 11.11.2021 - 11:51
Oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tokuş esnekliğini gözler önüne serdiği pozu, "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla yayınladı.
Üç çocuk annesi olan Tokuş “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” diyerek yanıt vermişti.
Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla öne çıkıyor.
İşte tescilli güzel Tokuş'un pozlarından öne çıkanlar...