Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakmasının ardından yoga paylaşımlarını sürdürüyor. Yeni bir fotoğraf yayınlayan yoga eğitmeni Tokuş, "Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz" mesajını paylaştı.

Haberler 11.11.2021 - 11:51

Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 1

Oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 2

Tokuş esnekliğini gözler önüne serdiği pozu, "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla yayınladı.


Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 3

Üç çocuk annesi olan Tokuş “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” diyerek yanıt vermişti.


Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 4

Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla öne çıkıyor.


Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 5

İşte tescilli güzel Tokuş'un pozlarından öne çıkanlar...

Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 6
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 7
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 8
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 9
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 10
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 11
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 12
Zeynep Tokuş: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz - 13

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