Zihni Göktay: Sanatçının arkasında son kullanma tarihi yazmamalıdır

1 Sultanahmet'teki Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleşen "Tiyatromuzun Gülen Yüzleri" konulu sohbete katılan 72 yaşındaki Zihni Göktay, bugüne kadar oynamayı istediği ve hayal ettiği her eserde rol aldığını belirterek, "Bileğimin hakkıyla aldım, iltimas olarak değil. Aldığım rolleri de benden önce oynamış ve Hakkın rahmetine kavuşmuş ustalarımın kemiklerini sızlatmadan oynamaya çalışıyorum. Seyircilerimizin teveccühü sayesinde 25 senedir Cibali Karakolu'nu oynuyorum. Lüküs Hayat'ı da 28 sezon oynadım" diye konuştu.

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Göktay, günümüzde Türk toplumundaki en büyük sorunun "okumamak" olduğunu vurgulayarak, haberler aracılığıyla gündemi takip etmek, kitap ve gazete makaleleri okumak yerine, insanların vaktini boş işlerle geçirdiğini aktardı.

3 Oynadığı eserlerde tuluat sanatını kullanarak gündeme göndermelerde bulunduğunu dile getiren sanatçı, şunları kaydetti: "Kurmaca bir şekilde tuluat olmaz. Evde sabahleyin, 'Ben akşam bunu yapacağım, bakalım ne olacak' diyerek tuluat olmaz. O, tabiri caizse çakma tuluat olur. Sahnede o anda aklına gelip yaparsan, tuluat olur. Hiçbir şekilde başını belaya sokmayacak tuluat yapacaksın. Yoksa Allah muhafaza sıkılmış diş macununu aynı tüpe sokmak kadar zordur. Filmin montajı var ama sahnede bir yanlış yaparsan, ne yapsan düzeltemezsin. O bakımdan ben hep temkinli davranırım. Edep dahilinde ve zülfiyare dokunmadan birtakım şeyler yapıyorum. Tiyatroyu politikadan soyutlayamayız ama eleştiri hakkına sahip olduğumuz bazı ufak tefek konularda gönderme yapıyoruz."

4 Zihni Göktay, geleneksel Türk tiyatrosuna gereken önemin verilmediğini dile getirerek, "Geleneksel Türk tiyatrosu yapanlar bağnazlıkla suçlandı. 'Hala Pişekar ve Kavuklu ile mi uğraşıyorsunuz?' dediler. Halbuki Bertolt Brecht'in bile bizden esinlendiği seyirlik oyunlarda, epik tiyatroda göstermece tavırlı olan ilk şey orta oyunudur, Pişekar'dan, Kavuklu'dan ve diğer tiplerden. Biz de Karagöz oyunlarını bile Bursa Çekirge'de bir Karagöz evine sabitlemişiz. Başka yerlerde ramazandan ramazana hatırlanan bir gölge oyunu olarak kalmış." değerlendirmesinde bulundu.