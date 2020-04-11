Zirvedeki oyuncular (Starmetre)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, nisan ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte nisan ayının son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 30 isim...

11.04.2020 - 06:42

30. Katy Mixon
29. Mackenzie Davis
28. Brad Pitt
27. Sofia Boutella
26. Margaret Qualley
25. Paola Nunez
24. Jeri Ryan


23. Alexandra Daddario
22. Jaime Ray Newman
21. Peyton List


20. Mark Blum


19. Helena Mattsson
18. Jodie Comer
17. Pedro Pascal
16. Karen Gillan
15. Charlie Tahan

14. Lisa Emery



13. Andrew Jack
12. Jason Bateman
11. Betty Gilpin
10. Margot Robbie

9. Laura Linney

8. Shira Haas
7. Evan Rachel Wood

6. Sofia Hublitz

5. Janet McTeer
4. Eiza Gonzalez
3. Ana de Armas
2. Tom Pelphrey
1. Julia Garner

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