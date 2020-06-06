Zirvedeki oyuncular (Starmetre Haziran 2020)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, haziran ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte nisan ayının son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 25 isim...

06.06.2020 - 06:51

25. Chris Klein

24. Margot Robbie


23. Riley Keough

22. Nuno Lopes
21. Natasia Demetriou
20. Julia Fox
19. Tom Hardy
18. Elle Fanning
17. Samara Weaving
Alexander Dreymon


15. Christopher Nolan

14. Alison Brie
13. Molly Sims
12. Jodie Comer

11. Elizabeth Debicki
10. Jackie Sandler
9. Julia Garner

8. Jennifer Connelly
7. Ana de Armas

6. Justin Bruening
Laura Haddock



4. Brec Bassinger

3. Linda Cardellini
JoAnna Garcia Swisher
Lauren Lapkus

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