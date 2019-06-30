Zoe Kravitz ile Karl Glusman'ın düğününe ünlü akını
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Zoe Kravitz ile aktör Karl Glusman, bir ay önce gizlice kıydıkları nikahın ardından pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir törenle evlendi. Nicole Kidman, Denzel Washington, Reese Witherspoon gib ünlülerin akın ettiği düğün, Zoe Kravitz'in dünyaca ünlü şarkıcı olan babası Lenny Kravitz'in Paris'teki evinde yapıldı.
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1Dünyaca ünlü şarkıcı Lenny Kravitz, kızı Zoe Kravitz ile aktör Karl Glusman'ın düğünü için Paris'teki evinin kapılarını açtı. İşte düğüne katılan isimler...
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2Eddie Redmayne
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3Nicole Kidman
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4Reese Witherspoon
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5Denzel Washington
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6Chris Pine ve Annabelle Wallis
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7Laura Dern
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8Cara Delevingne
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9Cara Delevingne ve sevgilisi Ashley Benson