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Zoe Kravitz ile Karl Glusman'ın düğününe ünlü akını

ntv.com.tr

Ünlü oyuncu Zoe Kravitz ile aktör Karl Glusman, bir ay önce gizlice kıydıkları nikahın ardından pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir törenle evlendi. Nicole Kidman, Denzel Washington, Reese Witherspoon gib ünlülerin akın ettiği düğün, Zoe Kravitz'in dünyaca ünlü şarkıcı olan babası Lenny Kravitz'in Paris'teki evinde yapıldı.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı Lenny Kravitz, kızı Zoe Kravitz ile aktör Karl Glusman'ın düğünü için Paris'teki evinin kapılarını açtı. İşte düğüne katılan isimler...
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    Eddie Redmayne
  • 3

    Nicole Kidman
  • 4

    Reese Witherspoon
  • 5

    Denzel Washington
  • 6

    Chris Pine ve Annabelle Wallis
  • 7

    Laura Dern
  • 8

    Cara Delevingne
  • 9

    Cara Delevingne ve sevgilisi Ashley Benson
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