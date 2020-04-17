Zombie Angelina Jolie (Sahar Tabar) corona virüse yakalandı

Dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corana virüse yakalanan son ünlü isim Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat geçiren ve tanınmaz hale gelen Sahar Tabar oldu.

Ölü gelin, Zombi gelin ve Zombie Angelina Jolie gibi farklı isimlerle anılan Sahar Tabar'ın salgına yakalanması corona virüs tedbirleriyle konuşulan İran'daki cezaevlerinin durumunu da gündeme getirdi.

2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" demişti.