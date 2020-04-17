Zombie Angelina Jolie (Sahar Tabar) corona virüse yakalandı

17.04.2020 - 11:42
Dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corana virüse yakalanan son ünlü isim Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat geçiren ve tanınmaz hale gelen Sahar Tabar oldu.
GÖRENLER 'İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ' DİYOR HABER DETAY (TIKLA İZLE)
Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı İran'da , Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hasan Aragizade, salgının biyolojik bir savaşın parçası olup olmadığının araştırıldığını söyledi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ise ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.
GÖRENLER 'İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ' DİYOR HABER DETAY (TIKLA İZLE)