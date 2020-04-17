Zombie Angelina Jolie (Sahar Tabar) corona virüse yakalandı

Angelina Jolie’ye benzemek için geçirdiği estetik ameliyatlarla son dönemde gündeme gelen Sahar Tabar, corona virüse yakalandı. Zombi gelin ve Zombie Angelina Jolie gibi isimlerle anılan blogger'ın salgına yakalanması tutuklu bulunduğu İran'daki corona virüs tedbirlerinin yetersizliğini gündeme getirdi.

17.04.2020 - 11:42

Dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corana virüse yakalanan son ünlü isim Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat geçiren ve tanınmaz hale gelen Sahar Tabar oldu.

GÖRENLER 'İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ' DİYOR HABER DETAY (TIKLA İZLE)

Paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ülkesi İran'da cezaevinde bulunan blogger'ın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Ölü gelin, Zombi gelin ve Zombie Angelina Jolie gibi farklı isimlerle anılan Sahar Tabar'ın salgına yakalanması corona virüs tedbirleriyle konuşulan İran'daki cezaevlerinin durumunu da gündeme getirdi.
2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" demişti.

Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı İran'da , Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hasan Aragizade, salgının biyolojik bir savaşın parçası olup olmadığının araştırıldığını söyledi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ise ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

GÖRENLER 'İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ' DİYOR HABER DETAY (TIKLA İZLE)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER