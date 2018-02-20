Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik boşanıyor (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)
ntv.com.tr
Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik evliliklerini bitirmeye karar verdi. Ünlü çiftin kararı çok konuşan ayrılıkları akıllara getirdi. Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...
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1Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik, boşanma kararı aldı. The Blast'ın haberine göre; dört yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıklarını açıklayan ikili, mahkemeye başvurdu. Pechenik'in, Elsie (4) ve Charlie (2) adlarındaki iki çocuğunun velayetlerini istediği öğrenildi. Deschanel ise şu sıralar Jonathan Scott ile aşk yaşıyor.
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Zooey Deschanel ve Jacob Pechenik gibi ayrılık kararı alan ya da ilişkilerinin bitmesiyle çok konuşulan yerli ve yabancı ünlüler...
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Amerikalı oyuncu Christina Hendricks ile dizi oyuncusu Geoffrey Arend ayrılık kararlarını sosyal medyadan duyurdu. İkili, Instagram’dan, “12 yıl önce aşık olduk. İki aile birleşti, sayısız gülüşlerimiz ve mükemmel arkadaşlarımız oldu. Bugün ayrı yollarda yürümeye karar verdik. Birbirimize saygımız her zaman sürecektir. İki güzel köpeğimize bakmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Çift, beş yıl önce çocuk istemediklerini belirtmişti.
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Scarlett Johansson ile Romain Dauriac boşandı
Hollywood’un en çok kazandıran oyuncusu Scarlett Johansson ile 2014’te evlendiği Romain Dauriac boşandı. Geçtiğimiz Mart’ta ayrılma kararı alan çift, kızları için dost kaldıklarını söyledi. Yaptıkları açıklamada “Kızımızı sevgi dolu bir ortamda büyütmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştular.
Ünlü çiftin ayrılığı boşanmaları çok konuşulan isimleri akılları getirdi:
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Hollywood yıldızı Jennifer Aniston bir kez daha evlilikte aradığını bulamadı. Aniston ile iki buçuk yıl önce evlendiği oyuncu Justin Theroux, ayrılmaya karar verdiklerini açıkladı.
ORTAK KARAR
Yapılan açıklamada çiftin yollarını ayırmaya 2017'nin sonunda karar verdikleri belirtildi. Açıklamada, bunun, Aniston ve Theroux tarafından ortaklaşa alınmış bir karar olduğu da vurgulandı.
İKİ İYİ ARKADAŞIZ
Aniston ve Theroux'nun açıklamasında "Biz bir çift olarak yollarını ayırmaya karar vermiş iki iyi arkadaşız" denilerek dost kalacakları belirtildi. 49 yaşındaki Jennifer Aniston ile 46 yaşındaki Justin Theroux uzun bir flört döneminin ardından 2015 yılında evlenmişti.
YİNE OLMADI
Bu, Theroux'nun ilk evliliğiydi. Jennifer Aniston ise ilk evliliğini 2000 yılında Brad Pitt ile yaptı. Ancak Pitt'in Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olması sonucu bu evlilik 2005 yılında bitti.
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Johnny Depp ve Amber Heard
Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mayıs ayında boşanmak için dava açan Heard, son olarak Depp'in kendi parmağını keserek evdeki banyoya kanıyla 'Beni Billy Bob Thornton ile aldattın' şeklinde mesaj yazdığını görüntüleriyle ıspatlamıştı. Avukatlığını Laura Wasser'ın yaptığı Depp, Heard'e boşanma için 7 milyon dolar vererek boşandı. 30 yaşındaki aktris ise bu parayı şiddet gören kadınlara yardım eden derneklere bağışladı.
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7Robert Pattinson ve FKA
İngiliz aktör Robert Pattinson ile müzisyen sevgilisi FKA, ayrılık karan aldı. Birkaç aydır ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen Robert Pattinson-FKA çifti, 'aralarındaki sorunları aşamadıklarını' ve 'birbirlerinden uzaklaştıklarını' açıkladı. 31 yaşındaki Pattinson ve 29 yaşındaki FKA, iki yıldır ilişki yaşıyordu.
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John Terry ve Toni Terry
Futbolcu John Terry, eşini defalarca aldattığını kendi ağzıyla itiraf etti. İhanet skandalının patlak vermesinden sonra eşi Toni ikiz çocuklarını da alıp Dubai’ye gitmişti. Ama bir süre sonra kendisini aldatan eşi John Terry de ona katıldı. Ve Toni’nin eşi John’u affettiği öğrenildi.
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Anjelina Jolie ve Brad Pıtt
Associated Press (AP) haber ajansına gönderdikleri ortak bildiride, özel yargıç yardımıyla boşanma davalarının detaylarını gizli tutma kararı aldıklarını belirtti.
Bildiride, "Taraflar ve avukatları, tüm mahkeme belgelerini gizli tutarak ve hukuki kararları vermek üzere özel hakim görevlendirerek çocuklarının ve ailelerinin gizlilik hakkını saklı tutacaklarına, sorunların hızlı çözümünü kolaylaştıracaklarına dair bir anlaşma imzalamışlardır" ifadeleri kullanıldı.
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ABD’li ünlü aktör Robert De Niro ile oyuncu eşi Grace Hightower boşandı. 75 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile 63 yaşındaki eşi, 20 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 10 yıldan uzun bir süre yaşadıkları birlikteliğin ardından 1997 yılında evlenen oyuncu çiftin 20 yaşında Elliot adında bir oğlu ve 6 yaşında Helen Grace adında bir kızı bulunuyor. Bu, çiftin ilk ayrılığı değil. 1999 yılında Robert De Niro boşanma davası açmış, oğulları için velayet mücadelesine girmişti. 1999’da boşanan çift, 2004 yılında yeniden, pek çok ünlünün katıldığı bir düğünle evlenmişti.
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İşte ünlüler dünyasında diğer çok konuşulan ayrılıklar...
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Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard
Emily Ratajkowski sürpriz bir şekilde oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Eşi, önceki gün New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaştı.
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13'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerden sonra kayıplara karışan Emily Ratajkowski telefonunu kapattı.
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Emma Watson ve Chord Overstreet
Son dönemde feminist hareketlere verdiği destekle adından söz ettiren Emma Watson’ın, altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Chord Overstreet’ten ayrıldığı öğrenildi.
The Sun gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki İngiliz aktris ve 29 yaşındaki sevgilisi, kısa bir süre önce ilişkilerini noktaladı. İkiliye yakın bir kaynak, “Emma ile Chord başta aşklarını gizli tutmayı denedi ve çoğunlukla Los Angeles’ta vakit geçirdi. Ama daha sonra işler yolunda gitmedi ve şu an ikisi de yeniden yalnız kaldı” açıklamasını yaptı. Öte yandan Watson, Overstreet’i Instagram hesabından takip etmekten de vazgeçti.
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Liam Payne ve Cheryl
One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne (24) ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi İngiliz şarkıcı Cheryl (34), evliliklerini noktalama kararı aldı. 11 aylık Bear adında oğulları olan ünlü çiftin, aralarındaki anlaşmazlığın sebebinin, yaş farkı ve Payne’in uzun seyahatleri olduğu iddia edildi. İkiliye yakın kaynaklar, “Bear olmasaydı, Cheryl ile Liam çoktan ayrılmıştı” diye konuştu. Büyük bir aşkla evlenen şarkıcıların, birkaç hafta içinde boşanması bekleniyor.
Ünlü çiftin boşanma kararı çok konuşulan ayrılıkları akılları getirdi:
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Eva Longoria ve Tony Parker
Hem Paris'te hem de ABD'de gösterişli törenlerle evlenen çiftin mutluluğu sadece üç yıl sürdü. Eva Longoria, 2010 yılında boşanma davası açtı. Boşanma sonrası basına konuşan Longoria, eşi Parker’ın evlilikleri süresince başka kadınlara yüzlerce aşk mesaj gönderdiğini söyledi. Zaten medya bu olayın üstüne gitti ve kısa sürede basketbolcu Tony Parker'ın, eski takım arkadaşlarından Brent Barry'nin karısı Erin ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
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Demi Moore ve Bruce Willis
Hollywood’un ünlü çiftinde aldatan taraf Demi Moore oldu. 1996’da evlenen ve iki yıl süren evliliklerinde Moore, eşi Willis'i Madonna'nın erkek kardeşi Christopher Ciccone ile aldattı. Hakkındaki dedikoduları işiten Moore, “Bu olayın evliliğimle ilgisi yok. Bruce'le kalçamızdan birbirimize yapışık değiliz ya” dedi. Willis, kendisinden boşanıp Ashton Kutcher ile evlenen Moore’un düğününe katıldı. Moore ve Willis evliliklerinden doğan kızları için biraraya gelerek birlikte vakit geçiriyorlar.
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Ethan Hawkw ve Uma Thurman
Eşi Uma Thurman’ı çocuklarının dadısıyla aldatan Ethan Hawke, ihaneti ortaya çıktıktan sonra terk edildi. Hawke kendisinden boşanmak isteyen eşini suçlayarak, Thurman'ın başarılı kariyerinin ona kendisini ezik hissettirdiğini, ihanetin suçlusunun eşi olduğunu söyledi. Boşanmanın ardından dadıyla evlenen Hawke’nin iki çocuğu daha oldu.
Elbette boşanan, aldatan ve ayrılan ünlü isimlerin arasında Türkler de var...
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Jude Law ve Sıenne Miller
İngiliz oyuncu Jude Law, eşi Sienna Miller'ı çocuklarının dadısı ile aldattı. Bunu öğrenen Sienna Miller, Jude Law basın açıklaması yaparak özür dilemesine rağmen derhal boşanma kararı aldı. Boşanmalarından dört yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan çift, 2011'de bir daha barışmamak üzere ayrıldı.
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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı1 yıl 2 ay süren evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada bitirdi. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ve bir ev vereceği iddia edildi.
İşte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gibi boşanan ve ayrılan ünlü isimler
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Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur boşandı
Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç (34) ile oyuncu Merve Boluğur’un (29) iki yıl süren evliliklerini bitirdi. Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.
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Çağla Şıkel
Çağla Şıkel geçmişte bir defile için gittiği Antalya’da manken Yüksel Ak’ın o tarihlerde evli olduğu Şenol İpek’in telefonuna “Tostumu yedim bekliyorum” yazdığı bir mesaj yollayınca ortalık karışmıştı. Ak ve İpek’in evlilikleri çatırdarken bu olay magazin dünyasında uzun bir süre konuşulmuştu. Tost ise adeta Türkiye’deki aldatma olaylarının sembolü olarak hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.
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23Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu
Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen çift 2017 Ocak ayında evliliklerini noktaladı. Akalay ve Levendoğlu'nun boşanma nedenleri arasında Levendoğlu'nun Derya Şensoy'la aşk yaşadığı iddiaları da vardı.
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Merve Oflaz ve Selim Sabah
Katıldığı 'Var mısın Yok musun' yarışmasının ardından Dominik Cumhuriyeti’ne giden ve Survivor’ın şampiyonu olan Merve Oflaz, Türkiye’ye döndükten sonra gönlünü Selim Sabah’a kaptırdı. Ancak Sabah, bir başka Survivor ünlüsü Nadya Zagli ile evliydi.
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Şebnem Bozoklu ve Emre İzer
Oyuncu Şebnem Bozoklu, eşi Emre İzer’le boşanma iddialarını yalanlamasının ardından Bodrum’da sabah saatlerinde birlikte denize girdiği gençle görüntülendi. Olaydan birkaç gün sonra Bozoklu'nun avukatı çiftin boşandıklarını açıkladı.
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26Irmak Ünal ve Emre Karabacak
Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Evlerini ayıran Ünal ile Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdİ.
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27Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar
İki yıl önce nikâh masasına oturan oyuncu Hakan Meriçliler ile eşi Ayşe Acar, tek celsede evliliklerini noktaladı.
Boşanmaya, Acar’ın önceki evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Defne ve Ege’nin eğitimi için Kanada’ya gitme kararı almasının yol açtığı öne sürüldü.
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28Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak
6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten ikiz bebekleri olan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı.
Çift haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe
Adını Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe'den boşandı.
Karadere'nin eşinin, çıplak fotoğrafını bir kadına gönderdiği ortaya çıktı.
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Coşkun Sabah ve Ceyda Okay
19 yıllık beraberliğin ardından Ceyda ve Coşkun çifti mayıs ayında boşandı.
Coşkun Sabah 9 yıllık eşine boşanma tazminatı olarak İstanbul’da 4 daire, 1 dükkan ve nakit 2,2 milyon TL verdi.
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İlker İnanoğlu-Zeynep Mutlu
Filiz Akın ile eski eşi Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, 2013’te Zeynep Mutlu ile Amerika-Miami’de evlenmişti. Çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler çıkıyordu.
Ancak 3.5 yıl süren evlilik Nisan ayında sona erdi. Böylece Mutlu üçüncü, İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu.
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32Tuğba Özerk ve Altan Nuh
2016 yazında Bodrum tatilinde evlilik kararı alan ve bir hafta içinde nikâh masasına oturan Tuğba Özerk ile menajeri Altan Nuh tek celsede boşandı.
Özerk mahkemede, eşiyle 2,5 aydır ayrı yaşadıklarını belirterek, “Bunları anlatmaktan üzüntü duyuyorum ama şiddet gördüm. Altan beni dövdü" dedi.
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Berkay ve Asena
Yakın tarihin en büyük sansasyonlarından biri de Asena-Caner Erkin çiftinin evliliği etrafında döndü. Her ne kadar açıklığa kavuşmamış olsa da lise yıllarından arkadaş oldukları bilinen Asena ile Berkay’ın bir alışveriş merkezinin bebek bakım odasından birlikte çıkarken çekilmiş fotoğrafları günlerce gündemden düşmemişti. Asena ve futbolcu eşi Erkin olaydan kısa bir süre sonra boşandı.
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan
“Çocuklar Duymasın” dizisiyle ünlenen Tamer Karadağlı ile neredeyse çocukluk aşkı olan oyuncu Arzu Balkan’ın mutluluğu uzun sürmedi. Karadağlı’nın, nişanlıyken bile eşini aldattığı söylentileri ortalıkta dolaşırken “otel odası skandalı” patlak verdi. Ardından da Karadağlı’nın bir başka evlilik dışı ilişkisi ortaya çıktı. Aldattığı ortaya çıkan oyuncu, ekran karşısına çıkarak “Ben bir hata yaptım” şeklinde açıklama yaptı. Ardından boşanan çift, kızları Zeyno için zaman zaman bir araya geliyor, arkadaş olarak görüşmeyi sürdürüyor.
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan
Pınar Altuğ’un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. İkilinin arasına girdiği iddia edilen Can Tezal’ın Pınar Altuğ hakkındaki açıklamalarının ardından Teodorikis, “Can’ın bütün bunları basınla paylaşmasının tek sebebi, başka birisinin olması. Pınar benden ayrılıp Can’la görüşmediği için, Can böyle bir şey yapmış olabilir. Bence Can’ın da canı yandı” şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bir süre sonra Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. İkili daha sonra evlendi.
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Ali Tarhan ve Ayşe Özyılmazel
Ali Taran’ın kansere yakalanan ve sonrasında vefat eden eşini Ayşe Özyılmazel'le aldattı. Taran daha sonra Özyılmazel ile evlendi.
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RAFET EL ROMAN'IN EŞİ ALDATTI MI?
Rafet El Roman ve Ceren Kaplakarslan
Rafet El Roman’ın eşi Ceren Kaplakarslan, boşanma kararı aldığını açıkladı. Boşanma davası ekim ayında görülecek olan Kaplakarslan, Arnavutköy’de bir erkekle dolaşırken gazetecilerle karşılaştı. Fotoğrafları çekilince birbirlerinden uzaklaşarak kaçan ikili, büyük panik yaşadı. Kaplakarslan’ın erkek arkadaşı, önce görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Kaplakarslan ise ısrarla “O arkadaşım” dedi.
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Helin Avşar ve Serhan Bora
27 Eylül 2016 tarihinde boşanmak için mahkemeye başvuran çift, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı. İki tarafın da maddi manevi bir talepte bulunmadığı duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.
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39Helin Avşar, duruşma çıkışı “Tanışıp evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanımadığımız için ev içinde anlaşmazlıklar çıktı. Sonradan çıkan huylar, kültür farklılığı vb. konular anlaşmazlığa düşmemize neden oldu. Evliliğimizi ilerletemedik ve boşanma kararı aldık. Hiçbir kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diye konuştu.
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40Dünyadan ve Türkiye’den pek çok yıldız, daha önce eşlerini aldatma haberleriyle gündeme geldi. Bazıları ihanet sonrası ilişkilerini noktalarken bazıları evliliklerini bugüne kadar getirdi. İşte aldatan,aldatılan ve boşanan diğer isimler ve hikayeleri...
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HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu
Aldatma deyince akla ilk gelen çiftlerden, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu. Evlilikleri boyunca eşinin ihanetlerini hep affeden Avşar, verdiği röportajlarda hep aldatmanın erkeğin doğasında olduğu yönünde yorumlar yaptı. Ama Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’la ilişkisinin ciddiyetini anlayınca bu kez boşanma davası açtı. Çilingiroğlu, Tanyolaç’la evlenip bir de çocuk yaptıktan sonra yine aldatma haberleriyle gündeme geldi. Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu için eski eşiyle sık sık bir araya geliyor.
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Tuğba Çoşkun ve Mehmet Ali Erbil
Beşinci evliliğini Tuğba Coşkun’la yapan Mehmet Ali Erbil’in evliliği aldatma nedeniyle sona erdi. Önceki eşi Sedef Altuntaş’ı Tuğba Coşkun’la aldatan Erbil, bu defa eşi tarafından aldatıldı. Tuğba Coşkun’un Londra’da bir restoranda Önder Fırat ile görüntülenmesi, ayrılık sürecini başlattı. Coşkun bu ilişkiyi o dönem reddetse de Erbil’den boşandıktan sonra Önder Fırat’la birlikte yaşamaya başladı.
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İbrahim Tatlıses ve Asena
İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikte yaşadığı dönemde onu ünlü oryantal Asena ile aldatmış ve magazin dünyasında bu olay çok konuşulmuştu.
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Hülya Avşar ve Tanju Çolak
Avşar, bir zamanların en ünlü aldatma olayında ise araya giren kadın konumuna düşmüştü. Tanju Çolak’ın eşi Aysu’nun Hülya ve Tanju’ya zina davası açması Türkiye’deki en sansasyonel olaylardan biriydi.
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Sibel Can ve Hakan Ural
Sibel Can’ın Hakan Ural’la evliliğinin bitmesine neden olan Karahan Çantay, aynı zamanda Türkiye’nin ilk erkek güzeliydi. Sibel Can ve Karahan Çantay ilişkisi bir dönemin en sansasyonel aldatma olayıydı.
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Seden Gürel ve Aykut Gürel
90’lı yılların ünlü şarkıcısı Seden Gürel, iki çocuğunun babası, besteci eşi Aykut Gürel tarafından tam 5 yıl boyunca aynı kadınla aldatıldı. İhaneti affeden Seden Gürel, “Erkeklerin kromozomlarında çok eşli olmak yazılı” diyerek evliliğini sürdürmeye karar verdi. Aldatma olayı ortaya çıktıktan sonra Aykut Gürel, “Hala baktığım zaman dizinde ölmek istediğim tek kadın Seden” dedi.