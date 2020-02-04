Hava durumu: İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı (Kar ne zaman yağacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

04 Şubat 2020 - (Salı)

⚠️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qTLpNPf35S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 4, 2020

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.



Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakacak.



OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.



Haftalık Hava Tahmini

(04- 10 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/puAy02vY8d — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara'da bu gece ve yarın sabah lodos oldukça kuvvetli olacak. Lodosun arkasından ise bölgede karayale etkisini gösterecek. Beklenen karayelin etkisi ile başta İstanbul olmak üzere, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışları kuvvetlendirecek.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği ise dün yaptığı açıklamada ise İstanbul'u olası kar yağışına karşı uyarmıştı. Sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşüreceğini öne süren valilik, Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağını aktardı.

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AKOM DA KAR UYARISI YAPTI



Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise beklenen soğuk hava ile ilgili, Sibirya kökenli soğuk havanın görüleceğini duyurarak, ''Çarşamba günü itibariye İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileceği tahmin ediliyor'' açıklamasını yaptı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

