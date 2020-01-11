Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da güneş sonrası yağmur var

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

11 Ocak 2020 - (Cumartesi)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2RnTg65qUW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 11, 2020

Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(11 - 17 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/T0kTWloq2k — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 10, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede yer yer pus ve sis de bekleniyor.



Dün sabah saatlerinde etkisini kaybeden yağmur İstanbul'da yerini güneşli bir havaya bıraktı. Bugün de güneşli havanın etkili olması beklenirken, İstanbul bugün 10 derece ile geçtiğimiz iki haftanın en sıcak gününü geçirecek.

Yarın ise Trakya Bölgesi'nde başlayan yağışların Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alarak İstanbul'a yer yer yağış bırakması bekleniyor.



ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6



İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11



İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14



Adana: Az bulutlu 16



Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11



Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2



Diyarbakır: Az bulutlu 10