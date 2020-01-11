Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da güneş sonrası yağmur var

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
11 Ocak 2020 - (Cumartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 11, 2020
❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!
🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2RnTg65qUW
Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 10, 2020
(11 - 17 Ocak 2020)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/T0kTWloq2k
İSTANBUL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede yer yer pus ve sis de bekleniyor.
Dün sabah saatlerinde etkisini kaybeden yağmur İstanbul'da yerini güneşli bir havaya bıraktı. Bugün de güneşli havanın etkili olması beklenirken, İstanbul bugün 10 derece ile geçtiğimiz iki haftanın en sıcak gününü geçirecek.
Yarın ise Trakya Bölgesi'nde başlayan yağışların Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alarak İstanbul'a yer yer yağış bırakması bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2
Diyarbakır: Az bulutlu 10