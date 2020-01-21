Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da rüzgarın önü kar (Bugün hava nasıl olacak)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

21 Ocak 2020 - (Salı)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat! #Trabzon #Rize #Giresun #Artvin

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eRjZAvU6Et — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 21, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(21 - 27 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mjcr8jZNAj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 20, 2020

Kar küreme araçları ise yollarda bekletiliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcaklıkların lodosun etkisiyle düne oranla 1-2 derece artması bekleniyor. Yarın ise bölgede karayelin etkisi ile Ege ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar oldukça düşecek.

Perşembe günü ise Marmara Bölgesi yağışlı havanın tekrar etkisine girecek.

Yağışların giderek güçlenmesi ve Marmara'nın güney ve kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun yağması bekleniyor.



İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak.

Kar yağışıyla beraber İstanbul Kartal’daki Aydos Ormanları da beyaza büründü

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İstanbul 10 günlük hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 3



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5



İzmir: Parçalı bulutlu 9



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15



Antalya: Parçalı bulutlu 17



Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 7



Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 8



Erzurum: Çok bulutlu eksi (-) 5



Diyarbakır: Çok bulutlu 10

VİDEO: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?