Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da rüzgarın önü kar (Bugün hava nasıl olacak)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar bugün etkisini kaybedecek. Perşembe günü karayelin etkisi ile bölgede sıcaklıkların düşmesi ve beraberinde İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bugün Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklenirken yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak?

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kar küreme araçları ise yollarda bekletiliyor. Kar küreme araçları ise yollarda bekletiliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcaklıkların lodosun etkisiyle düne oranla 1-2 derece artması bekleniyor. Yarın ise bölgede karayelin etkisi ile Ege ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar oldukça düşecek.

Perşembe günü ise Marmara Bölgesi yağışlı havanın tekrar etkisine girecek.

Yağışların giderek güçlenmesi ve Marmara'nın güney ve kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun yağması bekleniyor.

İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. 

Kar yağışıyla beraber İstanbul Kartal’daki Aydos Ormanları da beyaza büründü  Kar yağışıyla beraber İstanbul Kartal’daki Aydos Ormanları da beyaza büründü 

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İstanbul 10 günlük hava durumu İstanbul 10 günlük hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu eksi (-) 5

Diyarbakır: Çok bulutlu 10

VİDEO: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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