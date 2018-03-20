Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kocaarık Mevkii'ndeki bir tarla yolundan dün sabah saatlerinde geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan kadının cesedini buldu.



Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edildi.



Jandarma, Kırgızistan uyruklu Kyzy'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu. Kyzy'yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi'nde kasaplık yapan Barış Ünal olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri; güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği Barış Ünal'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.



Kyzy'nin bir barda garsonluk yaptığı, dün sabaha karşı çalıştığı gazinodan evine gitmek için çıktığı, iddiaya göre, yolda yürüyen Barış Ünal'ın zorla otomobile bindirip olay yerine götürdüğü, ilişki teklifini kabul etmeyen kadını, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü, ardından da aracıyla bacaklarının üzerinden geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.



İfadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen zanlı Barış Ünal'ın, kadının otomobilden düştüğünü, kazayla üzerinden geçtiğini söylediği öğrenildi.



İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Barış Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.