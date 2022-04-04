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Kız kardeşini sokak ortasında sopayla döverek bayılttı

İstanbul'da erkek şiddeti bir kadını hastanelik etti. Çocuklarıyla yolda yürüyen kadın, abisinin sopalı saldırısına uğradı. Üzerinde sopa kırılan kadın, bayılarak hastanelik oldu. Gözaltına alınan saldırgan abi ise kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 04.04.2022 - 11:45

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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Ara sokağa sürükleyip öldürdü

İstannul Zeytinburnu’nda bir ağabey kız kardeşine güpegündüz sokak ortasında adeta dehşeti yaşattı. Eline aldığı sopayla kardeşine doğru koşan ağabey, çocuklarının gözü önünde kadını öldüresiye dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden ağabey, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.

ÜZERİNDE SOPA KIRILAN KADIN BAYILDI

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

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