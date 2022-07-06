Konya'da erkek şiddeti yine can aldı: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da Süleyman P. sokak ortasında eşi Sultan P. ile tartıştı. Süleyman P., 2 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil koca yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 07:48

Konya'da erkek şiddeti yine can aldı: Karısını bıçaklayarak öldürdü

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Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P’yi (34) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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