Kadına şiddette cezalar artıyor: Kravat takana ceza indirimine son

Kadına karşı işlenen suçlarda cezaları artırmak için yeni düzenlemeler geliyor.



Yeni düzenlemeyle, takım elbise giymek veya kravat takmak gibi tartışmaya yol açan iyi hal indirimi gerekçelerine son verilecek.



KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTACAK

Kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacak.

Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacak.



Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak.

ISRARLI TAKİBE TUTUKLAMA



Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecek. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecek.



Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecek.



TASLAK ÇALIŞMALARI BİTTİ



Taslağı üzerindeki çalışmaları biten paketin, kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

