Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda bu hafta

Bu hafta 8 film vizyona girecek. Türkiye'deki sinema salonlarında gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona bu hafta ikisi yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, sinemalarda bu haftanın filmleri...



"Harold ve Mor Tebeşir"



Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clement'in başrollerini paylaştığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alacak.



Karikatürist Crockett Johnson'ın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın, büyüyüp kendini kitap sayfalarından fiziksel dünyaya taşımasıyla başından geçenleri anlatıyor.



"Geber!"



Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktala'nın oynadığı "Geber!" filmi bu hafta aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Nikhil Nagesh Bhat'ın yönettiği ABD ve Hindistan ortak yapımı film, orduda komando olarak görev yapan bir adamın, sevdiği kızın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrenmesi sonrasında çıktığı yolculukta başından geçen olaylar etrafında dönüyor.



"Tuzak"



Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalan'ın rol aldığı M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki "Tuzak", bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde kalmalarını odağına alıyor.



"Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas"



Yoondong Oh ve Geun Min'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikal film "Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas" dün izleyici ile buluştu.



Sınırlı bir süre sinemalarda gösterilecek olan film, Güney Koreli ünlü pop grubu Blackpink'in Born Pink konser turunu konu ediniyor.



"Biraz Yağmur Yağmalı"



Qiu Yang yönetmenliğinde çekilen ABD, Çin, Fransa ve Singapur ortak yapımı "Biraz Yağmur Yağmalı", 40 yaşındaki bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Haftanın korku filmleri



Anastasiya Budakva'nın filmi "Velhan", birlikte eve çıkan üç genç kız arkadaşın kendilerine Velhan cinlerinin musallat olmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.



Enes Hakan Tokyay'ın devam filmi "Enasar: Sirayet-i Cin", bir grup arkadaşın eğlenceli başlayan partilerinin içinden çıkılmaz korkunç bir hal almasını konu ediniyor.



"Benim Uçan Dev Maceram"



Peru yapımı anime film "Benim Uçan Dev Maceram", bir grup arkadaşın Nazca kültüründen efsanevi devlerin yardımıyla ailelerini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkmalarını ele alıyor.