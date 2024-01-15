Star oyuncularından LÖSEV'e anlamlı destek

Star ekranının yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen üç dizisinin oyuncularından LÖSEV’e anlamlı bir destek geldi.



Ünlü oyuncular Lösemili Çocuklar Vakfı Çiftliği’nde üretilen ve LÖSEV’li aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanan LÖSEV Satsuma mandalinalarına paylaşımlarıyla destek oldu.



"Ömer" dizisinden Barış Falay, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Burcu Cavrar, Serpil Gül, "Yalı Çapkını"ndan Emre Altuğ, Beril Pozam, Öznur Serçeler, "Sakla Beni" dizisinden ise Tamer Levent, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan ve Emine Umar, merak edilen set ortamlarından LÖSEV mandalinaları ile takipçilerine destek çağrısı yaptı.



LÖSEV Satsuma mandalinaları LÖSEV’e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla da buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor.



LÖSEV Satsuması ve LSV Dükkân’dan elde edilen gelirler de lösemili çocuklar adına yapılan çalışmalarda kullanılıyor...