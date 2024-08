Troya efsanesinin simgesi "tahta at"ın restorasyonunda sona gelindi

Tevfikiye'deki tahta atın zamanla yıpranan ve eskiyen bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. Eskiyen parçaları yenileriyle değiştirilen, yüzeyi parlatılan ve restorasyonunda sona yaklaşılan ahşap at heykelinin, 31 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde ziyarete açılması planlanıyor.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya efsanesinde geçen ve savaş hilesi olarak asırlardır anlatılagelen Troya Atı'nın, dünyanın en önemli simgelerinden olduğunu söyledi.



Söz konusu savaş hilesinin ilk kez Homeros'un Odysseia destanında yer aldığını belirten Gölcük, "10 yıl süren savaşta düşmeyen Troya kenti, at hilesi ile atın kentin içine alınmasıyla düşürülüyor. Bu anlatı dünyada o kadar popüler oluyor ki yaklaşık 2 bin 800 yıllık bu anlatı, Troya Atı'nı birçok popüler konuda kullanılır hale getiriyor" dedi.

Tahta at heykelinin yapımına ilişkin bilgi veren Gölcük, "1974 senesine gelindiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı alana tahta Troya atı yapma fikrini ortaya koyuyor. At, bundan tam 50 yıl önce, 1974 senesinde tam bu noktada inşa ediliyor ve sonrasında Troya'daki tahta at o kadar popüler oluyor ki Çanakkale'nin bir simgesi haline geliyor. Hatta bu popülerliği sınırların dışına çıkıyor ve Türkiye'nin belki de en önemli 10 imajından biri haline geliyor" ifadesini kullandı.