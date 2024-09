Hayao Miyazaki'ye "Asya'nın Nobel'i" verildi

İlki 1958'de verilen ve adını 1957'de uçak kazasında hayatını kaybeden Filipinler Devlet Başkanı Ramon Magsaysay'dan alan ödüller sahiplerini buldu.



Japon film yönetmeni ve Studio Ghibli'nin kurucularından Hayao Miyazaki, sık sık Asya'nın Nobel'i diye adlandırılan prestijli ödüle layık görüldü.



Ödül, Miyazaki'nin çevre koruma ve barış gibi karmaşık konuları ele alan ve bunları çocukların erişimine sunan düşündürücü animasyon filmleri yaratma çalışmalarını takdir ediyor.



Miyazaki bu yıl ikinci Oscar'ını The Boy and the Heron ile kazandı, film en iyi animasyon filmi olarak değerlendirildi. Ünlü yönetmen, ilk Oscar'ını 2003 yılında Spirited Away ile almıştı.



Studio Ghibli haberi X sosyal medya platformunda, "Vakıf, 'Çocukların çevrenin korunması ve barışın teşvik edilmesi gibi karmaşık konuları anlamasını sağlamak için sanatı kullandı' diyerek onu övdü" ifadeleriyle duyurdu.



Vietnamlı hekim Dr. Nguyen Thi Ngoc Phuong da Vietnam Savaşı sırasında kullanılan zehirli bir yaprak dökücü olan Portakal Gazı mağdurları adına adalet mücadelesi verdiği için ödüle layık görüldü.



Ödül töreni kasım ayında Manila'da yapılacak.