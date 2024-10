12. Boğaziçi Film Festivali, dünya sinemasını İstanbullularla buluşturacak

Bir hafta boyunca sinemaseverleri ağırlayacak festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan festivalin artistik direktörü Enes Erbay, bu yıl hem ulusal hem de uluslararası seçkide, dünya ve Türkiye sinemasından çok önemli filmlere yer verdiklerini söyledi.



Erbay, seçkideki filmlerin her birinin Cannes, Berlin, Venedik ve Toronto gibi dünyanın önemli festivallerinde yarışan ödüllü yapımlar olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla sinemaseverler için çok doyurucu bir içerik olacağını düşünüyoruz. Gösterimlerin yanı sıra Bosphorus Talks'ta etkinliklerimiz var. Bunlardan ilkinde uluslararası yarışma jürisi olan Abu Bakr Shawky'nin yönetmenliğini yaptığı 'Yomeddine' filmini göstereceğiz. Ardından 'Odaktaki Yönetmen' başlığıyla Shawky ile bir söyleşimiz olacak." dedi.



Bosphorus Talks'ta "Belgeselde Sınırları Zorlamak" başlığı altında AA'nın yapımını gerçekleştirdiği "Kanıt" belgesini göstereceklerini ve AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle ile söyleşi yapacaklarını aktaran Erbay, festival filmlerini ise Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Demirören Cinema Pink'te göstereceklerini ifade etti.



Enes Erbay, fbu yıl Mehlika Hilal Kırca'nın estivale özel tasarladığı afişe dair de güzel yorumlar aldıklarını ve tasarımın orijinalinin festival boyunca Atlas 1948 Sineması'nda sergileneceğini dile getirdi.



Festivalin yarınki açılışında Tim Mielants'ın yönettiği ve Enda Walsh'ın Claire Keegan'ın aynı adlı romanından uyarladığı "Small Things Like These" filminin gösterileceğini vurgulayan Erbay, şunları kaydetti:



"Dolu dolu bir festival haftası geçireceğimizi düşünüyorum. Biz seçkiyi oluştururken mümkün olduğu kadar çeşitliliğe önem veriyoruz. Bu yılki seçkimizde özellikle de uluslararası yarışma seçkisinde Peru'dan Nepal'e, Rusya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkeden filme ev sahipliği yapıyoruz. Özel gösterimlerde de aynı şekilde bu çeşitliliğe ek olarak hem AA'nın 'Kanıt' filmi hem de 'Bye Bye Tiberias' belgeseliyle Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekiyoruz."



YARIŞMALARA FARKLI ÜLKELERDEN 2 BİNE YAKIN FİLM BAŞVURU YAPTI

Erbay, bu yıl festival yarışmalarına 2 bine yakın başvuru aldıklarını belirterek, "Rusya'dan çok fazla başvuru geldi ve bu dikkatimizi çekti. Orta Doğu'dan maalesef bu yıl çok fazla başvuru yoktu. Yaşanan olaylar dolayısıyla tahmin ediyoruz ki prodüksiyon sayılarında bir azalma var. Onun dışında elbette en yüksek başvuruyu tüm kategorilerde Türkiye'den alıyoruz." diye konuştu.



Seyirciyi, Altın Ayı adayı "Small Things Like These" (Böyle Küçük Şeyler) filmiyle selamlayacak festivalde, ulusal kategoride 10, uluslararası kategoride ise 11 film, büyük ödül Altın Yunus için yarışacak.



Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj jürisinde, yazar yönetmen ve yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, yapımcı, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor. Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) jürisinde ise yapımcı Halil Kardaş ile Kerim Ayyıldız ve yönetmen, yapımcı Meryem Beyza Er bulunuyor.



Jürinin değerlendirmesi sonucu "En İyi Film" 300 bin, "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmenliği" ve "En İyi Kurgu" ödülüne layık görülen isimler 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak.



32 YAPIM FESTİVALDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Bu yıl kısa ve belgesel film dallarında da yerli ve yabancı, toplam 32 yapım festival kapsamında seyirciyle buluşacak.



Jürinin değerlendirmesi sonucu belgesel dalında "En İyi Film" seçilen yapım 50 bin, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yapımsa 30 bin lira ödüle değer görülecek. Kısa film dalında da ulusal ve uluslararası kategorilerde "En İyi Film" seçilen yapımlara 30 bin lira takdim edilecek.



Yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen "Büyük Ödül"ün sahibi ise 50 bin lira ile ödüllendirilecek. 12. Boğaziçi Film Festivali Yarışma Dışı Özel Gösterim seçkisi ise ağırlıklı olarak Filistin başta olmak üzere, dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor.



Yerli ve yabancı beş filmin yer aldığı seçkide efsanevi Fransız yeni dalga yönetmenlerinden Andre Techine'in son filmi "My New Friends" yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin tüm programına ve detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.