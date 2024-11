12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden (SETEM) yapılan açıklamaya göre, festivale Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Çin, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Singapur ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeden, 279 başvuru yapıldı.



Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve SETEM iştirakiyle 13-19 Aralık'ta düzenlenecek. Ön jürinin değerlendirmesi sonucu ulusal ve uluslararası kategorinin finalistleri belirlendi.



Ulusal Belgesel Film finalistleri:

-Adımı Yaz

-Buzun Ruhu

-Emma

-Gezen Oğlak

-Güneyin Yalnızlığı

-İyi Ölüm

-Mama Turkey

-Sınırdaki Kanatlar

-Toprağın Duası

-Zamanın Terkettiği

Şafak Tavkul Ulusal Animasyon Film finalistleri:



-At the Mountains of Madness

-Fragrant-Inevitable-Kurdun Kutusu-Mavinin Peşindeyiz-On Air-Tears of Daphne-The Silent Route-Who?

Ulusal Kısa Film finalistleri:

-Bağ

-Dank

-Kaç Gün Sürecek

-Kalem

-Kötü Bir Gün

-Nefes

-Recce

-Son Hasat