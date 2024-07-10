120 filmde rol alan Nicolas Cage kariyerinin en iyi filmini açıkladı

“Bu film, insanların bir şeyler öğrenebileceği bir yapım çünkü bir noktada yaşanan trajedi sizi etkisi altına alacak. Bunun olması an meselesi. Deli olduğumu düşünenlere aksini kanıtlayacak nitelikte, çok sessiz, nazik bir film."

"YAPAY ZEKADAN KORKUYORUM"

Öte yandan oyuncu, Hollywood'da yapay zeka kullanımıyla ilgili konuştu. The New Yorker'da yayınlanan bir röportajda Cage, üzerinde çalıştığı bir program ve film için "tarama yaptıracağını" paylaştıktan sonra yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirdi.



Cage, "Beni bir bilgisayara koyup göz rengimi ve değişimimi eşleştirmeleri gerekiyor; bilmiyorum. Vücudumu çalacaklar ve dijital yapay zeka aracılığıyla onunla istediklerini yapacaklar. Umarım yapay zeka değildir. Yapay zekadan çok korkuyorum. Bu konuda düşüncelerimi her zaman dile getiriyorum" açıklamasında bulundu.

"Sanatçıların geleceği ne olacak? Yerlerine ne koyulacak?" diyen oyuncu "Yani, ben öldüğümde bedenime ve yüzüme ne yapacaksın? Onunla hiçbir şey yapmanı istemiyorum!" dedi. Yapay zeka hakkındaki düşüncelerini daha önce de dile getiren yıldız "Yapay zeka benim için bir kabus. Bu insanlık dışı. Yapay zekadan daha insanlık dışı bir şey olamaz." demişti.



Yapay zekanın Hollywood'da kullanımı son yıllarda tartışmalı bir konu haline geldi ve 118 gün süren 2023 SAG-AFTRA grevi sırasında da önemli bir tartışma konusu oldu.



Oyuncu geçtiğimiz yıl The Old Way, Renfield, Sympathy for the Devil, Dream Scenario ve The Retirement Plan adında beş filmde rol aldı.