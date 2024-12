2024 yılının en kötü şarkıları açıklandı

2024 yılında bazı şarkılar, müzik listelerini alt üst etmeyi başardı. Ancak Katy Perry 'nin dönüşünü temsil eden "Woman's World" gibi parçalar müzikseverleri hayal kırıklığına uğrattı. İşte yılın en kötü şarkıları... Katy Perry, "Woman’s World" Ice Spice, "Think U the Shit (Fart)" Nicki Minaj, "Big Foot" Jojo Siwa, "Karma" Camila Cabello ve Playboi Carter, "I Luv It" Tom MacDonald ve Ben Shapiro "Facts" Ye and Ty Dolla $ign, "Carnival"

Pitbull ve Jon Bon Jovi, "Now or Never"



David Guetta ve OneRepublic, "I Don’t Wanna Wait"



Bailey Zimmerman, "New to Country"



Julia Fox, "Down the Drain"



Lisa ve Rosalía, "New Woman"



Jason Derulo ve Michael Buble, "Spicy Margarita"



Brian Kelley, "Kiss My Boots"



Meghan Trainor veT-Pain, "Been Like This"