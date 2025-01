2025 yılında dünya çapında hangi sanat etkinlikleri düzenlenecek?

Büyük organizasyonlar dünyanın farklı bölgelerindeki kültürel takvimlerin önemli bir parçası haline gelirken sanat dünyasının çok özel mekanları yeni yılda da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Sergiler



Madrid'deki Thyssen-Bornemisza Müzesi, Marcel Proust'un eserlerinde sanatın önemine odaklanan "Proust ve Sanat" sergisini konuk edecek. Rembrandt, Vermeer ve Monet gibi ustaların eserlerinin görülebileceği sergi, 4 Mart-8 Haziran'da ziyaret edilebilecek.



Francesco Guardi'nin eserleri, Madrid'de Gulbenkian Müzesi koleksiyonundan alınan bir seçkiyle ilk kez sergilenecek. "Guardi ve Venedik" başlıklı sergi, 3 Şubat-11 Mayıs'ta izlenebilecek.



İsviçre Basel Kunstmuseum, İtalyan-Fransız sanatçı Medardo Rosso'yu konu alan "Modern Heykelin İcadı" sergisini ağırlayacak. 50’den fazla sanatçının eserinin yer alacağı sergi, 29 Mart-10 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.



Royal Academy of Arts'ta, "Brasil! Brasil! Modernizmin Doğuşu" sergisi 28 Ocak-21 Nisan'da gerçekleşecek. Brezilya Modernizmi'ni anlatan sergide, 130'dan fazla eser yer alacak.



Victor Hugo'nun çizimlerinin sergileneceği "Şaşırtıcı Şeyler" sergisi, 21 Mart-29 Haziran'da Fransa'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Alman sanatçı Anselm Kiefer'in kariyeri boyunca Van Gogh'un eserlerinden aldığı ilham, 28 Haziran-26 Ekim'de "Kiefer/Van Gogh" sergisinde ele alınacak. Burlington Bahçeleri'nde ziyaret edilebilecek sergide, iki sanatçının eserlerinin yanı sıra Kiefer'in daha önce sergilenmemiş yeni eserleri de görülebilecek.



İngiltere'nin 55 yıldır kesintisiz düzenlenen geleneksel Yaz Sergisi, çağdaş sanatın geniş yelpazesini gözler önüne serecek. Resimden fotoğrafa, heykelden mimari eserlere kadar çeşitli alanlardan ünlü isimlerin ve yeni yeteneklerin çalışmaları, 17 Haziran-17 Ağustos'ta Burlington House'ta sanatseverlerle buluşacak.



New York Metropolitan Museum of Art, Alman Romantik hareketinin öncüsü Caspar David Friedrich'in 250. doğum gününe özel bir sergi sunacak. "Caspar David Friedrich: Doğanın Ruhu" başlıklı sergide, sanatçının 75 eseri beğeniye sunulacak. Sergi, 8 Şubat-11 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.



Tiyatro ve performanslar



Rami Malek ile Indira Varma'nın başrolünde olduğu "Oedipus" oyunu, Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nda, 21 Ocak-29 Mart'ta sahnelenecek.



Başrolünde Brie Larson'ın rol aldığı "Elektra" ise 24 Ocak-12 Nisan'da Duke of York's Theatre'da izlenebilecek.



Tom Hiddleston ve Hayley Atwell'in rol aldığı "Much Ado About Nothing", 10 Şubat-5 Nisan'da Drury Lane Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.



Jonathan Bailey'in, ilahi olarak atandığına inanan ancak ülkeyi yönetmeye temelde uygun olmayan bir kral olan Richard II'yi oynadığı "Richard II", Bridge Theatre'da 10 Şubat–10 Mayıs'ta görülebilecek.



Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik performansı "Doğru Koca Nasıl Seçilir" ise 12 Ocak'ta Londra Peacock Theatre'da izleyicinin beğenisine sunulacak."



Çağdaş sanat etkinlikleri



Mimar ve mühendis Carlo Ratti'nin küratörlüğünü üstlendiği "19. Uluslararası Mimarlık Sergisi", 10 Mayıs-23 Kasım'da Venedik'te düzenlenecek.



Art Basel 28-30 Mart'ta, Asya ve ötesinden önde gelen galerileri ağırlayacak. Fuar, modern ve çağdaş eserler aracılığıyla Asya-Pasifik'in şaşırtıcı çeşitliliğine ve küresel sanatsal perspektiflere dair derinlemesine bir genel bakış sunuyor.



Dünyanın prestijli çağdaş sanat fuarlarından "Frieze London", 15-19 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.



Almanya'nın çağdaş sanat alanındaki önemli fuarlarından "Art Düsseldorf", Avrupa'daki galerilerin ve sanatçılarının önemli buluşma noktası olacak. Almanya'nın çağdaş sanat sahnesine odaklanan fuar, 11-13 Nisan'da görülebilecek.



"Frieze Los Angeles" 20-23 Şubat'ta Santa Monica Havaalanı'nda gerçekleşecek. Etkinlik, dünyanın önde gelen galerilerinin, iddialı kurulumların ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliklerinin sanat buluşmasına ev sahipliği yapacak.



New York'ta düzenlenecek "The Armory Show" 5-7 Eylül'de görülebilecek. Fuar, üst düzey sunumlar, özenli programlama, küratöryal liderlik, anlamlı kurumsal ortaklıklar ve ilgi çekici kamusal sanat etkinlikleri aracılığıyla şehrin önemli bir kültür başkenti olarak, konumunda öncü bir rol oynayacak.



"Art Dubai" 18-20 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak. Fuar kapsamında, yeni sanatçı komisyonları, performanslar, konuşmalar, atölyeler ve eğitim programları gibi kapsamlı programlar da düzenlenecek.



Klasik müzik



Sanatçı Fazıl Say, 10-11 ve 14 Ocak'ta İspanya'da, 13 Ocak'ta İsviçre'de, 24 Ocak'ta Almanya'da konser verecek.



Londra Wigmore Hall'de ocak ve temmuz aylarında Leif Ove Andsnes, Nelson Goerner, Richard Goode, Benjamin Grosvenor, Yunchan Lim, Víkingur Olafsson ve Andras Schiff resital verecek.



Simone Young ve Alexander Soddy'nin yöneteceği "Die Walküre ve Siegfried" 5-23 Şubat ve 6-21 Haziran'da Milano'da Teatro alla Scala'da sanatseverlerle buluşacak.



New York, Metropolitan Operası'nın dört yeni operası 12 Mayıs-7 Haziran'da sahnelenecek. Etkinlikte John Adams'ın "Antony and Cleopatra" eseri de sanatseverlerle buluşacak.



"Janacek The Excursions of Mr Broucek", 4-6 Mayıs ve 11-13 Temmuz'da Londra'da sahnelenecek.