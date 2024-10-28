3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Uluslararası kategoride, en iyi yönetmen ödülünü "-12" filmiyle Bahador Zamani, en iyi senaryo ödülünü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, en iyi film ödülünü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.



Ulusal kategoride ise en iyi yönetmen ödülüne "Mori" filmiyle yönetmen Yakup Tekintangaç, en iyi senaryo ödülüne "Benim De" filmiyle yönetmen Ece Akalın Alagöz, en iyi film ödülüne ise "Teamül" filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt layık görüldü.