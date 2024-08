Amerikalı şarkıcı Jason Derulo İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yarınki konseri için kariyerindeki en iyi performanslardan birini hazırladığını belirten Derulo, "Ekibimde çok yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. İstanbul konseri için hep birlikte çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir konser olacak. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

"YAPTIĞIM İŞTEN HİÇBİR ZAMAN TAMAMEN TATMİN OLMAM"



Derulo, 10 yılı aşkın müzik kariyerinde performansını nasıl diri tuttuğuna ilişkin, "Her zaman işimde daha iyi olma isteği içimde var. Eski konser fotoğraflarıma ve videolarıma bakınca 'Her zaman bundan daha iyisi olabilirim.' diyorum kendi kendime. Yaptığım işten hiçbir zaman tamamen tatmin olmam. Bunu karakter edinmek, sizin tam olmuş hissetmenizin önüne geçiyor ve sürekli yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz. ifadelerini kullandı.



Dünyadaki insani dramlara değinen Derulo, "Dünyanın neresinde olursa olsun, içeriden ve dışarıdan baskı yaşayan, savaşa maruz kalan herkesin acısını paylaşıyorum. Her gün televizyonu açtığım zaman kötü şeyler ve acı çeken insanlar görüyorum. Ben müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. O yüzden şarkı sözlerinin konusu ne olursa olsun, yaptığım müziğin insanların mutluluğunun bir parçası olmasından gurur duyarım." görüşünü paylaştı.