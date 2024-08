Amerikalı şarkıcı Jason Derulo İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

Festival Park Yenikapı'da konser veren Derulo, "Swalla", "Wiggle", "Whatcha Say", "Tip Toe", "Take You Dancing", "Acapulco", "Breathing", "Cheyenne", "In My Head", "Riding Solo", "Savage Love", "Love Tonight", "Trumpets", "Don't Wanna Go Home", "Otherside" ve "From The Islands" şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.



İstanbul konseri için çok özel bir hazırlık yaptığını dile getiren ünlü isim, dans performansıyla da dikkati çekti.



Festivalde bugün Yıldız Tilbe, yarın M Lisa ve Motive, 15 Ağustos'ta Emir Can İğrek ve Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, 17 Ağustos'ta Yayla Trio ve Pinhani, 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin sahne alacak.