Atatürk'ün holografik canlandırıldığı Keşke oyunu seyirciyle buluştu

Prömiyeri geçen ay yapılan Keşke adlı oyun, "Atatürk ile konuşabilseydiniz, ona ne anlatırdınız?" sorusundan ilhamla, hayali bir ortamda Atatürk ile günümüzde karşılaşıp konuşma deneyimini izleyicilere sunuyor. Tek perdelik oyunun başrollerini Nur Ger ve hologram oyuncu olarak Evren Bingöl üstleniyor.



"HER OYUNDAN SONRA DAHA DA MUTLU OLUYORUM"

Oyuna dair AA muhabirine açıklamada bulunan Ger, her oyunda Atatürk'le birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Finalde hem onun söylediği hem bizim geleceğe dair umutlarımızla birlikte, seyircilerin de benim de gözüm doluyor. Varlığımın anlamını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Ailenizle, herkesle görüşebilirsiniz ama Ata'yla bir saat geçirebilmek çok nadir olabilecek bir şey. Hatta hiç olmayacak bir şey. Dolayısıyla da bu bir saati birlikte geçirmek bana çok iyi geliyor. Her oyundan sonra daha da mutlu oluyorum." dedi.



Ger, sahnede hologramla oynamanın zorluklarına işaret ederek, "Yani hologram derken, benim muhatabımla belirli saniye aralıklarıyla karşılıklı konuşuyor olmam ve seyircinin de bunu hiç hissetmiyor olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla sahnede yapılan bu hologram tekniği bir ilk. Dolayısıyla çok çalıştım. Proje başlangıcı 2 yıl, tekst yazıldıktan sonraki süreç de bir yıl. Fiili olarak provalara ise temmuz ayında başladık." ifadelerini kullandı.



Yoğun bir prova süreci geçirdiklerini anlatan Ger, şunları kaydetti:



"5 hafta aralıksız oyunu karşılıklı oturtmak için prova yaptım. Şimdi rahat ve kolay geliyor. Anadolu'yu adım adım dolaşmak ve her yerde olmak istiyorum. Bunun için seyircilere de mesaj veriyoruz. Mümkün olduğu kadar bu oyunu duyurun ki, biz de her şehre gidip oyunumuzu oynayalım. Herkes Atamızla bir saat geçirsin. Ben de çiçeği burnunda bir oyuncu olarak Atatürk'le aynı sahneyi paylaşma mutluluğunu yaşıyorum. Hem oyuncu olmak anlamında hem de Atatürk ile bir saat geçirmek anlamında hayallerim gerçek oldu."



"ATATÜRK'ÜN BİZZAT OLDUĞU BİR PROJENİN PARÇASI OLMAK PAHA BİÇİLEMEZ"

Sahnede şimdiye dek olduğundan çok farklı bir biçimde "hologram oyuncu" olarak yer alan Evren Bingöl de "Atatürk’ü okumak, izlemek, dinlemek, ondan öğrenmek, zaten bugüne kadar benim için hep çok önemliydi. Ancak içinde Atatürk'ün bizzat olduğu bir projenin parçası olmak paha biçilemez." dedi.



"Keşke"nin dijital prodüksiyonunu yöneten Murat Günenç ise sanatın bir sihir olduğunu dile getirerek, "Teknoloji ile bir araya geldiğinde bu sihrin dozu biraz daha artıyor. Erişilebilen kaynaklara göre, dünyada ilk defa sahne sanatlarında bir karakteri, bütün oyun boyunca hologram teknolojisi kullanarak sahnede gerçek bir oyuncuyla beraber oynatıyoruz. Ölümsüz bir kahramanı, büyük bir dahiyi, bugünün dünyasına taşımaya çalışmak, benim için gurur verici." diye konuştu.



Oyunda, oyunculuğun önce hologram tekniği ile çekilmesinin ardından Computer-Generated Imagery (CGI) teknolojisi ve görsel efektler kullanılarak güçlendirilmiş görsellerle çekimin sahneye aktarılması, "Keşke"yi klasik bir oyundan öteye taşıyarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Tek perdelik oyunun sanat yönetmenliğini Selçuk Gürışık ve yönetmen yardımcılığını Deniz Eylem gerçekleştirdi. Oyun, 2 Aralık'ta Dasdas Ataşehir'de yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.