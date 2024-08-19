"Baba 2" yıldızı John Aprea yaşamını yitirdi

İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola imzalı Baba 2 (The Godfather Part II) filminde rol alan John Aprea hayatını kaybetti.

"Baba 2" yıldızı John Aprea yaşamını yitirdi

tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Baba serisinin devam filminde rol alan John Aprea yaşamını yitirdi. Baba 2 (1974) filminde "Salvatore Tessio" karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu 83 yaşındaydı.

Oyuncunun aslında ilk filmde "Michael Corleone" rolü için seçmelere katıldığı ancak rolün Al Pacino'ya gittiği biliniyor. Doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği belirtilen oyuncu, 1960'lı yıllarda birçok dizi ve filmde rol aldı. Aktör, Full House, Days of Our Lives, Knots Landing, CSI ve The Sopranos gibi yapımlarla tanınıyor.

"Baba 2" yıldızı John Aprea yaşamını yitirdi - 1

BABA SERİSİ HAKKINDA
 
Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, Diane Keaton, James Caan gibi yıldızların rol aldığı "Baba" (The Godfather) üçlemesi, tarihinin başyapıtları arasında yer alıyor.

11 OSCAR KAZANDI

Francis Ford Coppola'nın 1972 yılında vizyona giren filmi, büyük prodüksiyon zorluklarını aşarak Hollywood'un ilk gişe rekortmenlerinden biri haline gelmişti. 250 milyon dolardan fazla hasılat elde eden 11 dalda da Oscar adaylığı kazanmıştı.

Bu başarıdan 2 yıl sonra "Baba 2" (The Godfather Part II) izleyiciyle buluşmuştu.

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