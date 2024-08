"Baba 2" yıldızı John Aprea yaşamını yitirdi

Sinema tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Baba serisinin devam filminde rol alan John Aprea yaşamını yitirdi. Baba 2 (1974) filminde "Salvatore Tessio" karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu 83 yaşındaydı.

Oyuncunun aslında ilk filmde "Michael Corleone" rolü için seçmelere katıldığı ancak rolün Al Pacino'ya gittiği biliniyor. Doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği belirtilen oyuncu, 1960'lı yıllarda birçok dizi ve filmde rol aldı. Aktör, Full House, Days of Our Lives, Knots Landing, CSI ve The Sopranos gibi yapımlarla tanınıyor.