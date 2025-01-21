Berlin Film Festivali (Berlinale) programı açıklandı: 19 film Altın Ayı için yarışacak
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalde hangi filmlerin gösterileceği açıklandı.
Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için meraklı bekleyiş sürüyor. Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Tom Tykwer’in “Işık” filminin 13 Şubat 2025’te 75. Berlinale’nin açılışında gösterileceği belirtildi.
Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlenecek. Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.
ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK FİLMLER
Ari
Blue Moon
The Safe House
Dreams - (Michel Franco)
Dreams - (Dag Johan Haugerud)
What Does that Nature Say to You
Hot Milk
If I Had Legs I’d Kick You
Kontinental ’25
The Message
Mother’s Baby
The Blue Trail
Reflection In A Dead Diamond
Living The Land
Timestamp
The Ice Tower
What Marielle Knows
Girls On Wire
Yunan
BERLINALE ÖZEL FİLM GALALARI
After This Death
A Complete Unknown
Heldin
Lurker
Das Deutsche Volk
Kein Tier. So Wild.
Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes
Michtav Le’David
My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow
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