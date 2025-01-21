Berlin Film Festivali (Berlinale) programı açıklandı: 19 film Altın Ayı için yarışacak

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalde hangi filmlerin gösterileceği açıklandı.

Berlin Film Festivali (Berlinale) programı açıklandı: 19 film Altın Ayı için yarışacak

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Festivali (Berlinale) için meraklı bekleyiş sürüyor. Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Tom Tykwer’in “Işık” filminin 13 Şubat 2025’te 75. Berlinale’nin açılışında gösterileceği belirtildi.

Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlenecek. Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.

Berlin Film Festivali (Berlinale) programı açıklandı: 19 film Altın Ayı için yarışacak - 1 Julianne Moore, Pedro Almodóvar ve Tilda Swinton

ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK FİLMLER 

Ari 

Blue Moon

The Safe House

Dreams - (Michel Franco)

Dreams  - (Dag Johan Haugerud)

What Does that Nature Say to You 

Hot Milk 

If I Had Legs I’d Kick You 

Kontinental ’25

The Message 

Mother’s Baby

The Blue Trail  

Reflection In A Dead Diamond 

Living The Land 

Timestamp 

The Ice Tower 

What Marielle Knows 

Girls On Wire 

Yunan 

BERLINALE ÖZEL GALALARI

After This Death 

A Complete Unknown 

Heldin 

Lurker 

Das Deutsche Volk 

Kein Tier. So Wild.

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes

Michtav Le’David 

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

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