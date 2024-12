Berlin Film Festivali'nde Tilda Swinton'a Altın Ayı Onur Ödülü verilecek

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için meraklı bekleyiş sürüyor. Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Tom Tykwer’in “Işık” filminin 13 Şubat 2025’te 75. Berlinale’nin açılışında gösterileceği belirtildi. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlenecek.



Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.

Oyuncu, festivalde seçkide yer alan 26 filmde rol aldı. Bu filmler arasında, Caravaggio, The Beach, Derek, Julia, The Garden ve Last and First Men yer alıyor. Oyuncu 2009 yılında Berlinale’nin ana yarışma jürisine başkanlık yaptı.