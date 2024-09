Çanakkale'nin marka değeri, Kültür Yolu Festivali ile taçlandı

Çanakkale'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festival, 31 Ağustos'tan bu yana konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, arkeolojiden gastronomiye, geleneksel sanatlardan dijital enstalasyonlara, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden, sahne şovlarına kadar yüzlerce etkinlikle devam ediyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sona erecek festival için Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bir turizmci olarak teşekkür etti.



Festivalin Çanakkale'ye büyük bir ivme kattığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"On binlerin katıldığı bir organizasyon haline geldi. Bunun uzun süreli olması, 7-10 güne yayılması sürdürülebilir turizmle alakalı şehre çok büyük katkı anlamına geliyor. Bu etkinlikler, Çanakkale'nin sahip olduğu mekanların tanıtımı anlamına geliyor. Örneğin dalış turizmiyle alakalı bir aktivite yapıldı. Tabyalarda düzenlenen konserlerde, şehir merkezinde yeni bir destinasyonun hayata geçtiği anlamına geldi. Çanakkale'nin sahip olduğu değerlerin, özellikle mekansal zenginliğin bir kere daha reklamı yapılmış oldu. Yakın çevreden gelen insanların şehrimizi tanıması anlamında Çanakkale'nin çok büyük reklamı yapıldı. Bundan dolayı ziyadesiyle mutlu olduğumuzu söylemek isterim."



Çanakkale'nin Kuzey Ege'de geçiş noktasında yer aldığını dile getiren Çelik, 1915 Çanakkale Köprüsü, tüneller ve Ankara bağlantılı Anadolu uçuş hatlarıyla erişilebilirlik anlamında 1918 Troya Yolu'ndan sonra önemli mesafe katettiklerini vurguladı.



Festivalin bundan sonraki yıllarda da sürmesini dileyen Çelik, "Tanıtımdan ziyade madalyonun öbür tarafında şehre çok ciddi bir ekonomik fayda da sağlanmış oldu. Çanakkale şehir esnafı bu konudan ziyadesiyle memnun kaldı. Şehir merkezinde otellerimiz doldu. İnsanların ihtiyaç duyduğu esnafımızın bütün hizmetleri, en üst seviyede kullanıldı. Şehrin tanıtımıyla alakalı bundan daha güzel bir organizasyon yapılamaz." dedi.



Çelik, organizasyonun zamanlamasının da gayet yerinde olduğunu, Çanakkale'de yaz turizmi sezonunu bu etkinliklerle kapatmış olacaklarını sözlerine ekledi.



"KENTE MÜTHİŞ BİR HAREKETLİLİK VERİYOR"



Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ise festivali ilk yılında, vatandaşa ve esnafa katkısının ne olacağını yakından takip ettiklerini belirtti.



Bu sene etkinliklerin büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Özcan, "Bütün ilçelerden, şehir dışından, insanlar günün erken saatinde Çanakkale'ye geliyor. Kafeteryada, lokantada, otelde, çay bahçesinde günlerini geçiriyorlar. Bir yerden su alsa bir yerde yemek yese öyle bir hareketlilik, öyle bir canlılık var ki okulların açık olmadığı dönemde, hareketsiz diye düşündüğümüz kente müthiş bir hareketlilik veriyor." ifadesini kullandı.



Hizmetine yılbaşına kadar ara vermeyi planlayan bazı işletmecilerin, Çanakkale Kültür Yolu Festivali sayesinde 2 aylık gelir elde ettikleri için çok memnun olduğunu anlatan Özcan, "Bu organizasyondan esnaf ve sanatkar olarak çok memnunuz. Her sektöre hitap eden, her sektöre katkı sağlayan bir etkinlik. Konserlerde 60 bin, 100 bin, 120 bin izleyici. Araç park edecek yer yok. Şehre büyük bir katkı ve dinamizm veriyor. Seneye inşallah 4'üncüsü olsun. Böyle gelenek haline gelsin, devam etsin." diye konuştu.