Dev bütçeli Star Wars dizisi The Acolyte ilk sezonun ardından iptal edildi

Hayranları ikiye bölen dizi, 4 Haziran'da iki bölümle yayınlandığında güçlü bir başlangıç ​​yaptı ve ilk gününde 4,8 milyon izlenme elde etti. 5 günün ardından toplam izlenme sayısı dünya çapında 11,1 milyona yükseldi.

Lucasfilm, " Star Wars : The Acolyte" dizisinin ikinci sezonunun gelmeyeceğini duyurdu. Dizinin yaratıcısı ve sorumlusu Leslye Headland, dizinin sekiz bölümlük ilk sezonunun yayınlanmasının ardından dizinin iptal edildiğini açıkladı.

EN BÜYÜK STAR WARS DİZİSİ

Disney imzalı The Acolyte dizisinin başrollerinde Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto ve Dafne Keen gibi isimler yer alıyor. 4 yıldır çekilmesi planlanan dizi, oldukça büyük bir bütçeye sahipti.

The Acolyte, en büyük Star Wars dizisi olan The Mandalorian'ı geride bıraktı. The New York Times'a göre Leslye Headland'in yarattığı 8 bölümlük dizinin yapım maliyeti yaklaşık 180 milyon dolar.

Dizide bölüm başına yaklaşık 22,5 milyon dolar harcandı. The Mandalorian'da ise bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolar harcandığı biliniyor.