Dev bütçeli Star Wars dizisi The Acolyte ilk sezonun ardından iptal edildi

Lucasfilm, "Star Wars: The Acolyte" dizisinin ikinci sezonunun gelmeyeceğini duyurdu. Dizinin yaratıcısı ve sorumlusu Leslye Headland, dizinin sekiz bölümlük ilk sezonunun yayınlanmasının ardından dizinin iptal edildiğini açıkladı.
Hayranları ikiye bölen dizi, 4 Haziran'da iki bölümle yayınlandığında güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk gününde 4,8 milyon izlenme elde etti. 5 günün ardından toplam izlenme sayısı dünya çapında 11,1 milyona yükseldi.
Dizi, "Yıldız Savaşları: Gizli Tehlike"deki olaylardan yaklaşık 100 yıl önce Sith'lerin yükselişini anlatıyordu.
EN BÜYÜK STAR WARS DİZİSİ
Disney imzalı The Acolyte dizisinin başrollerinde Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto ve Dafne Keen gibi isimler yer alıyor. 4 yıldır çekilmesi planlanan dizi, oldukça büyük bir bütçeye sahipti.
The Acolyte, en büyük Star Wars dizisi olan The Mandalorian'ı geride bıraktı. The New York Times'a göre Leslye Headland'in yarattığı 8 bölümlük dizinin yapım maliyeti yaklaşık 180 milyon dolar.
Dizide bölüm başına yaklaşık 22,5 milyon dolar harcandı. The Mandalorian'da ise bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolar harcandığı biliniyor.
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