Doğduğu asırlık konağı oyuncak ve kumbara müzesine dönüştürdü

Gıda, inşaat, akaryakıt gibi sektörlerde faaliyet gösteren 51 yaşındaki Ferhatoğlu, ailesinin anısını yaşatmak amacıyla ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi kordonunda bulunan 2 katlı binayı restore ettirdi. Ziyarete açılan Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı "Agah Ferhatoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi"nde 2 binden fazla oyuncak ve kumbara sergileniyor. Kara tahta ve eski okul sıralarından bir sınıfın da canlandırıldığı müzede yaz sezonu boyunca her akşam kukla oyunları sunuluyor.



Agah Ferhatoğlu, AA muhabirine, oyun amaçlı her türlü objeye "oyuncak" denildiğini, çocuğun gözünden bakıldığında belki bir sopanın onun için at, taş parçasının araba olarak anlam ifade ettiğini söyledi.



Çocukluğu kendisi gibi 1970'li, 1980'li yıllarda gençlerin oyuncaklara ulaşmasının zor olduğunu hatırlatan Ferhatoğlu, "Bundan dolayı içimde oyuncaklar bir ukde olarak kaldı. Oyuncak aynı zamanda bir büyük objenin minyatürü ve kopyası. Büyükler de çocuklar gibi onlara farklı anlamlar ifade ediyor. Biz de farklı bir anlam katmak adına müzeyi hayata geçirdik. Bundan da gurur, kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.



Ferhatoğlu, ailesinin anısını yaşatmak için müzeye dönüştürdüğü konağın, 1920-1925 yıllarında büyük dedesi tarafından yaptırıldığını dile getirdi.