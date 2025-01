Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti (Ayla Erduran kimdir?)

Acı haberi alan Fazıl Say sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;



"Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik.



Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.

Cesurdu.



Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi.

Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de…

Gördüğünüz Fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir “Ahmet Say Ödül Gecesi” konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık.

Hepimizin başı sağolsun.

Müxik dünyası önemli bir değerini yitirdi.

Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran." ifadelerini kullandı.



AYLA ERDURAN KİMDİR?



22 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, üroloji alanında Türkiye'nin öncü doktorlarından Behçet Sabit Erduran, annesi Kadriye Erduran'dır.



Dört yaşında Karl Berger'in öğrencisi olarak kemana başladı. İlk resitalini on yaşında, Ferdi Ştatzer eşliğinde Saray Sineması'nda verdi.



1946-1951 yılları arasında Paris Konservatuvarı'nda eğitim görerek keman bölümünden birincilikle mezun oldu. 1951 - 1955 yılları arasında ABD'de, 20'inci yüzyılın en önemli keman hocası Ermeni İvan Galamyan ve keman virtüözü Zino Francescatti ile özel olarak çalıştı. ABD'deki ilk konserini Newark'ta, Thomas Schermann yönetimindeki orkestrayla verdi.



Avrupa'daki konser kariyerine Polonya'da, Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Glazunov'un keman konçertosuyla başladı.



1957 - 1958 yılları arasında Moskova Konservatuvarı'nda David Oistrakh ile çalıştı. 1957 Wieniawski yarışmasında yüz yirmi kemancı arasında ilk altıya girerek ödül kazandı.



Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, Güney Amerika'da ve ABD, Kanada, Orta Doğu, Hindistan, Afrika, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin pek çok köşesinde turneler yaptı. 1963'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Orta Doğu turnesine çıktı ve Anadolu'nun çeşitli köşelerinde konserler verdi.



1970'te Hollanda'da Beethoven Ödülü'nü kazandı. 1971'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvânı aldı.



1985'te Paita yönetiminde Londra Filarmoni Orkestrası ile Brahms konçertosunu plağa aldı. Jean Sibelius'un 100. yılında Ansermet yönetiminde Suisse Romande Orkestrası ile bestecinin keman konçertosunu çaldı.



1973'ten 1990'lara kadar İsviçre'deki Conservatoire Populaire'de ve Lozan Konservatuvarı ustalık sınıfında öğretmenlik yaptı.



Yaşamı 2002 yılında Evin İlyasoğlu tarafından "Ayla'yı Dinler misiniz?" adıyla biyografik roman olarak kaleme aldı.



2012'de merkezi Paris'te bulunan "Société d'Encouragement au Progrés" tarafından "meslekleriyle iz bırakan ve fark yaratan" kişilere sunulan ve Fransız Senatosu ile birlikte verilen "Médallie D'honneur – Médaille de Vermeil" ile onurlandırıldı.