Game Of Thrones beyazperdeye taşınıyor
Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran "Game of Thrones" sinemaya taşınıyor. Warner Bros. Pictures'ın "Game of Thrones" dünyasında geçen bir film geliştirdiği ortaya çıktı.
Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok proje geliştirmeye başlandı.
Warner Bros. Pictures'ın da "Game of Thrones" dünyasında geçen bir film geliştirdiği ortaya çıktı.
The Hollywood Reporter, projenin şu anda geliştirme aşamasında olduğu duyurdu. Üzerinde çalışılan filmin yönetmen, yazar veya oyuncu kadrosu henüz belli olmadı.
59 EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI
2011-2019 yıllarında yayınlanan fenomen dizide Emilia Clarke, Sean Bean, Sofia Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Peter Dinklage ve Lena Headey gibi isimler yer aldı.
David Benioff ve D.B. Weiss tarafında yaratılan dizi, toplamda 59 Emmy ödülü kazandı.
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