Game Of Thrones beyazperdeye taşınıyor

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok proje geliştirmeye başlandı.

Warner Bros. Pictures'ın da "Game of Thrones" dünyasında geçen bir film geliştirdiği ortaya çıktı.

The Hollywood Reporter, projenin şu anda geliştirme aşamasında olduğu duyurdu. Üzerinde çalışılan filmin yönetmen, yazar veya oyuncu kadrosu henüz belli olmadı.