Game of Thrones yıldızı Liam Cunningham: Sessizlik suç ortaklığıdır

"SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"



Her halkın birbirinin inancına saygılı ve hoşgörülü olması gerektiğini, bunun temel bir ahlak olduğunun altını çizen ünlü oyuncu, "Kendimize, fikirlerimize, dinimize karşı hoşgörülü olmalarını bekliyorsak, her ne olursa olsun bu yaşananları, davranışları da kabul edemeyiz." diye konuştu.



Liam Cunningham, Filistin halkının yaralarının nasıl iyileşebileceğine dair de şunları aktardı:



"Evler, binalar ve her şeyi inşa etmek kolay ama bir Filistinli çocuğun psikolojisini nasıl düzelteceksiniz? İnsanın yüzleştiği travmalarıyla barışması gerekiyor. Her zaman bir uzlaşma unsuru olmalı. Tabii bu zaman alan bir durum. Suriye de böyle bir geçiş durumunda. Tüm dünyanın bu insanlara yardım etmesi gerekiyor. Çünkü dünya tüm bunların olmasına izin verdi. Aslında ilk baştan dünyanın bu yaşananlara karşı çıkması, engel olması gerekiyordu. Eğer İsrail şu anda yaptıklarını, dünyanın yardımı olmasa yapamazdı. Bu zulümlerin durması gerekiyor."



Gazze'de yaşanan soykırıma hiçbir zaman sessiz kalamayacağını söyleyen Cunningham, "Her şey gözlerimizin önünde oluyor. Bu sefer bahanemiz yok. En azından ben ayağa kalkmalıyım ve yaşananların çoğunun belgelendiğinden emin olmak zorundayım. Bu sefer Holokost gibi kimsenin 'Bilmiyorduk.' şeklinde bir bahanesi olamaz. Bir gün çocuklarım, torunlarım bana 'Bütün bunlar yaşanırken sen ne yaptın?' diye sorduğunda cevap vermeliyim. Bu yaşananlar karşısında sessizlik diye bir lüksünüz yok. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır. Hiçbir şey söylemezseniz siz de suç ortağısınız." değerlendirmesinde bulundu.



"KİM BİZİ NASIL KINARSA KINASIN ANLATMAYA DEVAM EDELİM"

Oyuncu Sinan Albayrak ise tüm insanlığın 7 Ekim 2023'te İsrail tarafından oynanan büyük bir tiyatro prodüksiyonu izlediğine işaret ederek, Kovid-19 salgını dönemindeki gibi tüm insanlığa korku enjekte ettiklerini söyledi.



Geçen yıldan bu yana Gazze'de yaşanan vahşete artık insanların duyarsızlaştığını söyleyen Albayrak, "Önem vermez, duymaz hale geldik. Aldırmamaya başladık ama aldırmamaya başladığımız andan itibaren şunu unutmamamız gerekiyor, artık Siyonizm tehdidi evlerimize kadar girdi, yataklarımıza kadar sızdı. Sosyal medyanın esiriyiz. Artık olayları sadece anlık olarak takip edebilme algısına sahibiz. Geniş bir anlayış ölçeğimiz maalesef kalmadı." dedi.



Albayrak, oyunculara bu anlamda önemli bir görev düştüğünü belirterek, Cunningham'ın da bir İrlandalı olarak ezilmenin, katliama uğramanın ne olduğunu çok iyi bildiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin davasını duyurmak için oldukça çaba sarf ettiğini söyledi. Yıllardır Myanmar Arakan'da ve Suriye'de birçok bölgede bir yardım organizasyonu vesilesiyle kampları gezdiğini aktaran Albayrak, oradaki insanların yaşadığı vahşetlerden bahsederek, bu insanların unutulmaması, yaşadıklarının unutturulmaması gerektiğini vurguladı.



Oyuncu Albayrak, "Unutmayalım, görmeye, işitmeye devam edelim. Kim bizi nasıl kınarsa kınasın, anlatmaya devam edelim. Bu İslami bir dava değil, insani ve vicdani bir davadır." ifadelerini sözlerine ekledi.