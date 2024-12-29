Gelinin Babası filminin yönetmeni Charles Shyer hayatını kaybetti
Private Benjamin, Baby Boom, Gelinin Babası serisi, Alfie gibi alışmalarıyla tanınan Oscar adayı senarist, yönetmen ve yapımcı Charles Shyer, 83 yaşında hayata veda etti.
50yıllık kariyeri boyuncu birçok filme imza atan ünlü yönetmen Charles Shyer, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı, ailesi tarafından doğrulandı. Meyers-Shyer ailesi üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi:
"Sevgili babamız Charles Shyer'ın vefat haberini paylaşırken tarif edilemeyecek kadar büyük bir üzüntü duyuyoruz. Onun kaybı hayatlarımızda doldurulamaz bir boşluk bıraktı, ancak mirası çocukları ve geride bıraktığı elli yıllık harika çalışmayla yaşamaya devam ediyor. Onun yaşadığı olağanüstü hayatı onurlandırıyoruz ve onun gibi bir başkasının asla olmayacağını biliyoruz."
CHARLES SHYER KİMDİR?
Hollywood'un vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Charles Shyer, 1981 yapımı Private Benjamin filmiyle En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar adaylığı kazandı.
Shyer, Nancy Meyers ile Private Benjamin'deki başarısı sonrası uzun yıllar birlikte çalıştı. İkilinin iş birliği yaptığı filmler arasında "Uzlaşmaz Farklılıklar", "Baby Boom" ve "Gelinin Babası" yer alıyordu. Gelinin Babası filminin başarısını 1995 yılındaki "Gelinin Babası II" adlı devam filmi takip etti.
1990 yılında dünyaevine giren Nancy Meyers ile Charles Shyer'ın iş ortaklığı 1999'a kadar sürdü. Ardından kariyerine solo olarak devam eden Shyer, The Affair of the Necklace, Alfie gibi filmlerin yönetmen koltğunda oturdu.
2022'de The Noel Diary'yi yazıp yönete ünlü isim, 2023 yeni yıl filmi "Best Christmas Ever!"da da ortak yazarı ve yapımcısı olarak görev aldı.
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