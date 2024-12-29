Gelinin Babası filminin yönetmeni Charles Shyer hayatını kaybetti

50yıllık kariyeri boyuncu birçok filme imza atan ünlü yönetmen Charles Shyer, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı, ailesi tarafından doğrulandı. Meyers-Shyer ailesi üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili babamız Charles Shyer'ın vefat haberini paylaşırken tarif edilemeyecek kadar büyük bir üzüntü duyuyoruz. Onun kaybı hayatlarımızda doldurulamaz bir boşluk bıraktı, ancak mirası çocukları ve geride bıraktığı elli yıllık harika çalışmayla yaşamaya devam ediyor. Onun yaşadığı olağanüstü hayatı onurlandırıyoruz ve onun gibi bir başkasının asla olmayacağını biliyoruz."