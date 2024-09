Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı

ABD'li, ünlü şarkıcı Taylor Swift de ABD başkanlık yarışı tartışmasından hemen sonra sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. "Çocuksuz kedi hanım" imzalı yazıda Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediğini açıkladı.

2 OSCAR KAZANAN EN GENÇ İSİM

Barbie filmi için "What Was I Made For?" şarkısını seslendiren ve besteleyen Billie Eilish ve ağabeyi Finneas O'Connell geceden ödülle ayrıldı. İkili, En İyi Orijinal Şarkı dalında ödül kazandı. Eilish ödül konuşmasında "Çok şanslı hissediyorum ve onur duyuyorum" dedi. Şarkı aynı zamanda Grammy Ödülleri'nden de eli boş ayrılmamıştı.



Eilish ile ağabeyi Finneas O'Connell, James Bond filmi için besteledikleri "No Time to Die" şarkısıyla Oscar kazanmıştı.



22 yaşındaki Eilish bu ödülle birlikte iki Oscar kazanan en genç isim oldu. Variety'nin haberine göre, 26 yaşındaki O'Connell da iki Oscar kazanan en genç ikinci isim olabilir.