Hollywood'u yıkan ölüm: Amerikalı oyuncunun eşi intihar etti

Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020), Spin Me Round (2022) gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Baena 'nın intihar ettiği belirtildi.

Yönetmen Jeff Baena 47 yaşındaydı. TMZ'nin haberine göre, oyuncu 3 Ocak Cuma günü Los Angeles bölgesindeki bir evde ölü bulundu. Baena'nın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Agatha All Along, White Lotus, Parks and Recreation, Erkek Aklı ve Zaman Yolcuları gibi yapımlarla tanınan Aubrey Plaza'nın yönetmen eşi Jeff Baena yaşamını yitirdi.

NYU Film Okulu'ndan mezun olduktan sonra Baena, Los Angeles'a taşındı. Ünlü yönetmen Robert Zemeckis için yapım asistanı olarak çalıştı, ardından yönetmen David O. Russell için yardımcı editör olarak çalıştı.

I Heart Huckabees filminin senaristlerinden biri olan Baena, Life After Beth ile yönetmenliğe adım attı. Filmde, eşi Aubrey Plaza rol aldı.

Plaza ile Baena, 2011'de tanıştı ve çift ne zaman evlendiklerini hiçbir zaman paylaşmadı. Çiftin evlendiği 2021 ylında Plaza'nın Baena'dan "sevgili eşim" diye bahsetmesiyle ortaya çıktı.