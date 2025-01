Hollywood'u yıkan ölüm: Amerikalı oyuncunun eşi intihar etti

Agatha All Along, White Lotus, Parks and Recreation, Erkek Aklı ve Zaman Yolcuları gibi yapımlarla tanınan Aubrey Plaza'nın yönetmen eşi Jeff Baena yaşamını yitirdi.

Yönetmen Jeff Baena 47 yaşındaydı. TMZ'nin haberine göre, oyuncu 3 Ocak Cuma günü Los Angeles bölgesindeki bir evde ölü bulundu. Baena'nın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020), Spin Me Round (2022) gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Baena'nın intihar ettiği belirtildi.