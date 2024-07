İki Fransız yönetmen cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Oyuncu Godrèche, Instagram hesabında "Ağlıyorum… Bütün bunlardan… Gücüm var mı bilmiyorum ama gücüm olacak. Olmalı... Onun için,” diye yazdı ve kendisinden 25 yaş büyük olan Jacquot'un yanında genç halinin olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

YÖNETMENLER HAKKINDA

Fransız yönetmen Benoit Jacquot, Suzanne Andler, By Heart, Casanova, Last Love, Eva, La Traviate, Three Hearts gibi yapımlarla tanınıyor.

Jacques Doillon ise Third Grade, Rodin, Love Battles, The Three-Way Wedding, Just Anybody, Raja ve Little Fellas gibi yapımlara imza attı.

DEPARDIEU DA SUÇLANIYOR

Fransız film endüstrisi, 75 yaşındaki aktör Gérard Depardieu'ya yönelik suçlamalar da dahil olmak üzere, bir dizi iddianın ortasında, istismarı çok uzun süre örtbas ettiği yönündeki suçlamalarla sarsılıyor.

Godrèche sessizliğini bozduğundan beri Fransa'nın #MeToo hareketinin önde gelen seslerinden biri haline geldi.