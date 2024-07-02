İki Fransız yönetmen cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Oyuncu, yönetmen Jacquot'un, kendisine 14 yaşındayken başlayan ve 1986'dan 1992'ye kadar süren bir "takıntısı" olduğunu öne sürdü.

Her iki yönetmen de suçlamaları reddetti.

Fransa 'nın önde gelen film yönetmenleri Benoit Jacquot ve Jacques Doillon, cinsel istismar suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. İki yönetmen de oyuncu Judith Godreche tarafından suçlanıyor. 52 yaşındaki aktör ve yönetmen Judith Godreche , Jacquot'u tecavüzle, Doillon'u ise cinsel saldırıyla suçluyor.

Doillon'un avukatı Marie Dose ise Godrèche'in iddia ettiği olaydan "36 yıl sonra" tutuklanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Jacquot ve Doillon'un avukatları, söz konusu kişilerin sorgulanırken gözaltına alınmasına gerek olmadığını belirterek, suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum sayılmaları gerektiğini vurguladı. Jacquot'un avukatı Julia Minkowski, müvekkilinin "kanun önünde kendini ifade edebileceğini" söyledi.

İki yönetmenin18 yaşından küçük olduğu dönemde kendisini taciz ettiğini belirten oyuncu, yönetmen Doillon'u ise filmlerinden birinde oynadığı sırada sette kendisini taciz etmekle suçladı.

Oyuncu Godrèche, Instagram hesabında "Ağlıyorum… Bütün bunlardan… Gücüm var mı bilmiyorum ama gücüm olacak. Olmalı... Onun için,” diye yazdı ve kendisinden 25 yaş büyük olan Jacquot'un yanında genç halinin olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

YÖNETMENLER HAKKINDA

Fransız yönetmen Benoit Jacquot, Suzanne Andler, By Heart, Casanova, Last Love, Eva, La Traviate, Three Hearts gibi yapımlarla tanınıyor.

Jacques Doillon ise Third Grade, Rodin, Love Battles, The Three-Way Wedding, Just Anybody, Raja ve Little Fellas gibi yapımlara imza attı.

DEPARDIEU DA SUÇLANIYOR

Fransız film endüstrisi, 75 yaşındaki aktör Gérard Depardieu'ya yönelik suçlamalar da dahil olmak üzere, bir dizi iddianın ortasında, istismarı çok uzun süre örtbas ettiği yönündeki suçlamalarla sarsılıyor.

Godrèche sessizliğini bozduğundan beri Fransa'nın #MeToo hareketinin önde gelen seslerinden biri haline geldi.