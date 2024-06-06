İkinci sezonu merakla bekleniyor: The Last of Us'dan haber var

Mazin, Deadline'a; "İnsanların içini rahatlatmak istiyoruz, önümüzdeki sezonun ilkinden biraz daha kısa olması, hikayeleri anlatmak için daha az zaman ayırdığımızdan değil, daha fazla zaman ayırmak istediğimizden kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.

Dizinin ortak yaratıcıları ve yönetici yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann'ın Deadline'a yaptığı açıklamaya göre iyi haber, ikinci sezonu oluşturan 7 bölümün süreleri daha uzun olacak.

2025'te izleyici ile buluşması beklenen The Last of Us 2. sezonun, 9 bölümden oluşan ilk sezondan daha kısa olacağı ortaya çıktı.

Boşrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey 'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi " The Last of Us "ın ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor.

"Anlattığımız hikaye ilk sezonun hikayesinden çok daha büyük" diyen Mazin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci sezonda çok daha fazla şey oluyor, üretmesi çok daha zor ama dürüst olmak gerekirse her bölümün ayrı bir gişe canavarı gibi gelmesini istiyoruz. Oyunun ikinci bölümünden elde ettiğimiz hikaye malzemesi, ilk oyundaki fikirlerden çok daha fazla. Dolayısıyla en başından beri yapmamız gereken şeylerden biri de bu hikayeyi sezonlar boyunca nasıl anlatacağımızı bulmaktı."

"İKİNCİ SEZONDA ÇOK DAHA FAZLA ŞEY OLUYOR"

Diziyle ilgili bir diğer haber ise HBO'nun onay vermesi halinde iki bölümlük video oyununun hikayesini üçüncü ve dördüncü sezonlarla devam edebilir.

Mazin, "Hikayeyi iki sezonda bile anlatabileceğimizi düşünmüyoruz çünkü acele etmiyoruz ve ilk sezonda da biraz yaptığımız gibi ilginç yollara giriyoruz" dedi.