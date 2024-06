İkinci sezonu merakla bekleniyor: The Last of Us'dan haber var

Boşrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi "The Last of Us"ın ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor.

2025'te izleyici ile buluşması beklenen The Last of Us 2. sezonun, 9 bölümden oluşan ilk sezondan daha kısa olacağı ortaya çıktı.

İKİNCİ SEZON 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Dizinin ortak yaratıcıları ve yönetici yapımcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann'ın Deadline'a yaptığı açıklamaya göre iyi haber, ikinci sezonu oluşturan 7 bölümün süreleri daha uzun olacak.

Mazin, Deadline'a; "İnsanların içini rahatlatmak istiyoruz, önümüzdeki sezonun ilkinden biraz daha kısa olması, hikayeleri anlatmak için daha az zaman ayırdığımızdan değil, daha fazla zaman ayırmak istediğimizden kaynaklanıyor" açıklamasını yaptı.