İstanbul Devlet Tiyatrosu yeni sezonda birçok oyuna ev sahipliği yapacak

İDT Müdürü, oyuncu Mehmet Fatih Dokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı klasiklerden müzikli oyunlara, yeni metinlerden çağdaş eserlere uzanan yeni sezon programını anlattı. Devlet Tiyatrolarının yeni sezona zengin bir listeyle çok güçlü girdiğini, İDT'nin de aynı şekilde iyi bir başlangıç yaptığını dile getiren Dokgöz, yoğun geçen bir hazırlık döneminin ardından yeni oyunların seyirciyle buluşmaya başladığını ifade etti.



İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 14 bölgede Devlet Tiyatrolarının kapılarını açtığını vurgulayan Dokgöz, "Çok heyecanlıyız. Bizim için sezon başlangıcı çok önemli bir gün." dedi. Dokgöz, İstanbul'da halihazırda devam eden 4 oyun bulunduğunu, bunlara ek olarak "Lysistrata", "Ebedi Barış" ve "Nereye" gibi pek çok yeni oyunun da sahneleneceğini belirterek, "Birçok yeni oyun seyircimizle buluşacak. Bu ay 3 oyunumuzun prömiyerini yapıyoruz, 4 oyunumuz prömiyere girdi onlar çıktıkça da yeni oyun provalarına başlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Devlet Tiyatrolarının 9 sahnesinde oyunların sahnelendiğine işaret eden Dokgöz, "İçinde bulunduğumuz Mecidiyeköy Büyük Sahnemiz, bir de Mecidiyeköy Stüdyo Sahnemiz var. Üsküdar Tekel Sahnesi, Garibaldi Sahnesi, İstiklal Caddesi'nde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Küçükçekmece CKSM Sahnesi gibi 9 sahnede İstanbul seyircisiyle buluşuyoruz." şeklinde konuştu.



"OYUNLAR ANADOLU'DA SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK"



Dokgöz, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra Ankara, Diyarbakır, İzmir ve Antalya Kültür Yolu Festivallerinde de İstanbul Devlet Tiyatrosunun ve tüm bölgelerin oyunlarının sahneleneceğini kaydederek, "Çoğunlukla İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosunun oyunları Anadolu'da seyircilerimizle buluşmaya devam edecek." ifadesini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin gerçekleştirildiği şehir sayısının giderek arttığına değinen Dokgöz, "Biz de festivaldeki yerimizi alıyor ve Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sahnelerde, farklı oyunlarımızı seyircilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Fatih Dokgöz, oyunculuğun çok keyifli ve aşkla yapılan bir iş olduğunun altını çizdi. En stresli oldukları günün, oyunun prömiyeri olduğunu dile getiren Dokgöz, "Her program bizim için iki aya yaklaşan zamanlarda süren bir keyif, sonrasında da mutlu bir gün. Ondan sonra da zaten seyirciyle buluştuğumuz her gün bizim için çok mutlu." değerlendirmesinde bulundu.



"HALKIMIZA MİNNETTARIZ YÜZDE 100 DOLULUKLA OYNUYORUZ"



Dokgöz, İDT'de görev aldığı 26 yılda pek çok anı biriktirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında her oyun bir anı. Acısıyla, tatlısıyla yıllar geçiyor. Büyük ustalar bize bayraklarını devrediyor. Biz de bizden sonrakilere devredeceğiz. Halkımıza çok minnettarız, yüzde 100 doluluk oranıyla oynuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ama biz onlara yetişebilmek için sürekli üretim halindeyiz. Bizim biletlerimiz çıktığı andan itibaren dakikalar içinde bitiyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz onlara. Teşekkür ediyorum ve haydi tiyatroya diyorum. Bu sezon 2024-2025 Devlet Tiyatroları olarak mottomuz, 'Duy Beni'."



İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunlarından Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk gösterimini yapan "Lysistrata", 8-12 Ekim'de aynı sahnede İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında temsillerine devam edecek.



Juan Mayorga'nun yazdığı, Canan Şahin'in çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir diğer yeni oyun "Ebedi Barış" ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 8-13 Ekim'de festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunlarından, Alp Tahmaz'ın yazdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" adlı oyun ise 17 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de prömiyerini gerçekleştirecek.