İstanbul etkinlik rehberi (18-24 Kasım 2024)

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Richard", 22 Kasım'da "Neyzen Tevfik 'Hiç'" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.



AKM'de ayrıca 20 Kasım'da "Don Giovanni" opera gösterisi, 21 ve 23 Kasım'da "Carmina Burana" bale gösterisi sahnelenecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosu, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 20-23 Kasım'da "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Medea Material", 20-22 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikaye'", Garibaldi Salon'da ise "Parmak" oyununu beğeniye sunacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, 20-23 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Hamlet", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Ay Carmela!", Ümraniye Sahnesi'nde "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Yenilmez", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Kuğunun Şarkısı", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ise "Maviydi Bisikletim" oyunları gösterilecek.



Maximum Uniq Açıkhava'da 21 Kasım'da "Nora" ve 22 Kasım'da "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.



Konserler



Yunanistan'ın en büyük metal gruplarından "Rotting Christ"in solisti Sakis Tolis, 21 Kasım'da Blind'de sahne alacak.



Türk metal grubu Mg3 ve Gasp, 24 Kasım akşamı Kadıköy The Wall sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor. Taylan Ayık'ın önderliğinde kurulan Mg3, "Düşman" isimli Ep ve eski şarkılardan oluşan repertuvarını beğeniye sunacak.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün Talip Özkan "Ustalara Saygı" konserini gerçekleştirecek. CRR'de ayrıca 23 Kasım'da Suriyeli-Ermeni kökenli sanatçı Lena Chamamyan konser verecek.



Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sezonun son konserini bugün Gülşen verecek.



AKM'de ise 20 Kasım'da "İnce Saz" ve "Dünyanın Türküsü", 21 Kasım'da "Atamızın İzinde", 22 Kasım'da da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının "Öğretmenler Günü" konseri gerçekleştirilecek.



Müzikseverlerin buluşma mekanlarından Salon İKSV, 22 Kasım'da kökleri Filistin'e uzanan, avant-pop sahnesinin farklı sanatçılarından Lana Lubany'yi ve 23 Kasım'da bağlamacı ve multi enstrümantalist Derya Yıldırım'ı ağırlayacak. Yıldırım'a Grup Şimşek eşlik edecek.



Film gösterimleri



Beyoğlu Sineması, her ay İBB Kültür tarafından hazırlanan film gösterimleri ve söyleşilerle, İstanbullu sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. 19-30 Kasım arasında hem çok sevilen klasiklerin hem de güncel yapımların izleyiciyle buluşacağı programda, minik seyirciler için de film gösterimi gerçekleştirilecek.



Sinema tutkunları program kapsamında ayrıca sektörden önemli isimlerin gerçekleştireceği söyleşilere katılma imkanı bulacak. Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinliklerin ücretsiz biletleri "İstanbul Senin" uygulamasından edinilebilir.



Program kapsamında Zeki Ökten'in "Kapıcılar Kralı", Ali Kemal Pasiner'in "Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler", Tarık Aktaş'ın "Nebula", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Metin Erksan'ın "Susuz Yaz", Reha Erdem'in "Korkuyorum Anne" ve Ömer Vargı'nın "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmleri seyirciyle buluşacak. Çocuk Matinesi'nde ise "Küçük Deniz Kızı Ponyo"nun gösterimi gerçekleştirilecek.



Pera Müzesi kapsamında Pera Film, "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi çerçevesinde hazırladığı "dijital" programını sinemaseverlerle buluşturuyor.



Stanley Kubrick ve Ridley Scott başta olmak üzere usta yönetmenlerin bilim kurgu klasikleri arasında gösterilen filmlerinden oluşan bir seçkinin yer alacağı programda, ayrıca dijital sanatın öncüleri Vera Molnar ile Gizella Rakoczy'yi anlatan iki özel belgesel de beğeniye sunulacak.



"dijital" programı, 22 Kasım-22 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.



Bu hafta 22 Kasım'da başlayacak "14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nde de birçok festivalde gösterilen, ödüller kazanan filmler sinemaseverlerin karşısına çıkacak.



Festivalin Uluslararası Yarışması'nda jüri üyeliği yapacak olan iki yönetmen Rusudan Glurjidze ve Assel Aushakimova da yarışma dışı gösterilen filmlerinin Cinewam'daki Türkiye prömiyerlerine katılacak. Film gösterimleri sonrasında yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla soru-cevap etkinliği düzenlenecek.



Sergiler



UNESCO tarafından "Ali Kuşçu Yılı" sebebiyle hazırlanan, "Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi" başlıklı yazma eser sergisi", 18-20 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde izleyiciye sunuluyor.



Fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı'nın "Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.



Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini işleyen "Ateşin Sanatı" başlıklı sergi, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde görülebilir.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebiliyor.



Beyoğlu Caz Festivali kapsamında Cevahir Akbaş küratörlüğünde hayata geçirilen "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



İBB, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfının katkılarıyla hazırlanan, bu yıl ikincisi düzenlenen "Açık Kapılar Sergisi" Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da ziyarete açıldı.



Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne özel düzenlenen "Ay-Yıldız ve Güneş-Yüz Yıllık Dostluğun Hatırası" sergisi, AKM'de 24 Kasım'a kadar görülebilecek.



Türk Musevileri Müzesi'nin hazırladığı, Musevi geleneklerinde "evlilik taahhütnamesi" olarak bilinen ketubalardan oluşan "Osmanlı ve Türk Ketubaları" sergisi 20 Kasım'dan itibaren 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde ziyaret edilebilir.



İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.



AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.