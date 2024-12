İstanbul'da bu hafta ne tür etkinlikler var? (30 Aralık 2024-5 Ocak 2025)

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 2-4 Ocak 2025'te Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Bence Katil Öldürdü", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", Garibaldi Salon'da "Işıltılı Haşerat", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ise "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla" oyunlarını sahneleyecek.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün, yarın ve 2 Ocak 2025'te "Mukadderat" sinema filmi, 3-4 Ocak 2025'te "Fındıkkıran" bale gösterisi, 4-5 Ocak 2025'te "Lysistrata" tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 2-4 Ocak 2025'te Ümraniye Sahnesi'nde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "İkinci Perdenin Başı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Ben Medea Değilim" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Konserler



AKM'de "TRT Radyo 3-50. Yıl Özel Konseri" 1 Ocak 2025'te, "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri New Year Concert" de 4 Ocak 2025'te müzikseverlerle buluşacak.



Afganistanlı sanatçı Aryana Sayeed, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde, Ajda Pekkan, yarın İstanbul Marriott Hotel'de konser verecek.



Ceza, 3 Ocak 2025'te Jolly Joker Kartal İstMarina'da, Serdar Ortaç ise 4 Ocak 2025'te Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alacak.



Sergiler



Multidisipliner sanatçı Serina Haratoka, "Rüya Mağaraları" adlı sergisiyle Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da sanatseverlerle buluşuyor.



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEK) tarafından Şeb-i Arus'un 751. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Mevlana, Mesnevi ve Mesnevi'nin Müzehhep Nüshaları Sergisi", Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi'nde açıldı.



Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler, FN Art Space Sanat Galerisi'nde 23 Ocak 2025'e kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.



İstanbul'da, Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi'ni anlatmak için "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi" Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde 1 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.



Genç sanatçıların eserlerinden oluşan "Döngü" isimli heykel sergisi, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.



Taviloğlu Koleksiyonu'nun 52 yıllık serüvenini, İstanbul'un 7 önemli kültür mekanında sanatseverlerle buluşturan "Bir Koleksiyoner Hikayesi" sergisi, 30 Mart 2025'e kadar ziyarete açık olacak.



Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Yeryüzü Renkleri" sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlere sunuldu.



Farklı sanatçılar tarafından üretilen özgün eserleri bir araya getiren "Anlatılar" karma sergisi, 42 Maslak Galeri 7'de, kış atmosferini sanatla buluşturmayı hedefleyen "Winter Tale" sergisi de The Stay Boulevard Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.



Hattat Hasan Çelebi'nin eserleri 3 Ocak'a kadar görülebilecek



Ressam Ertuğrul Ateş'in, Denizbank iş birliğinde hazırladığı "40. Yıl Ertuğrul Ateş" sergisi Galeri Deniz'de, hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde 3 Ocak 2025'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.



Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon" Kelimat Sanat Galerisi'nde, Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi de Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.



İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat 2025'e kadar Kalyon Kültür'de, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e ziyaret edilebilecek.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi ise İstanbul Modern'de ziyaretçileri konuk edecek.