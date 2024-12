İstanbul'da ne tür kültür ve sanat etkinlikleri var? (2-8 Aralık 2024)

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 3-8 Aralık'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Bella Figura", 3-7 Aralık'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Frankenstein", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", Kozyatağı Kültür Merkzi'nde "Işıltılı Haşerat", Üsküdar Stüdyo Sahne'de 3-6 Aralık'ta "Bir Ruhun Hikayesi", Garibaldi Salon'da ise 5-8 Aralık'ta "Parmak" oyunlarını sahneleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 4-7 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Kuğunun Şarkısı", Ümraniye Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", 7 Aralık'ta FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde ise "Zehir" oyunları gösterilecek.



Maximum Uniq Açıkhava'da yarın ve 4 Aralık'ta "Kel Diva", 5 Aralık'ta "Kırık Plak", 6-8 Aralık'ta ise "Drakula" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 4 Aralık'ta "Doğu Ekspresinde Cinayet", 5 Aralık'ta "Amadeus", 6-8 Aralık'ta ise "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyunları gösterilecek.



Konserler



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yarın "I Musici Del Teatro Alla Scala", 6 Aralık'ta "Nedyalko Nedyalkov Ensemble", 7 Aralık'ta "Sokratis Sinopoulos Quartet" ve 8 Aralık'ta "Volkan Öktem #7" konserleri gerçekleştirilecek.



AKM'de 6 Aralık'ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 7 Aralık'ta da "Don Giovanni" operası beğeniye sunulacak.



Gülden Karaböcek, 6 Aralık'ta Hayal Kahvesi Atakent Sahnesi'nde konser verecek.



İlk kez İstanbul'da sahne alacak İngiliz rock grubu "Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (PIGSx7)", 6 Aralık'ta Blind İstanbul'da sahne alacak.



Haluk Levent, JJ Arena'da 7 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak.



İran asıllı pop müziği sanatçısı Farzad Farzin, 7 Aralık'ta Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda sahne alacak.



İstanbul Filarmoni Derneği "80. Yıl Konserleri" kapsamında, 6 Aralık'ta Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali'nde "Arp ve Duduk Konseri" müzikseverlere sunulacak. "İFD Genç Quartet" ise ilk konserini Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi'nde 7 Aralık'ta gerçekleştirecek.



"Duman" grubu 8 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.



İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen, 30 Kasım'da başlayan "31. İstanbul Türk Müziği Festivali", Bakırköy, Kartal ve Gebze arasındaki farklı kültür merkezlerinde müzikseverleri ağırlayacak.



Yapı Kredi 80. yıl sahnesi, 4 Aralık akşamı davulcu ve besteci Ferit Odman'ın Babylon'daki konserine ev sahipliği yapacak.



Akın Sevgör, 2021 yılından beri aralıklarla yaptığı pastoral çalışmaları içeren yeni albümü "Reveries" ile 4 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) konuk olacak.



Müzik dünyasında "Fransız şanson ikonu" olarak gösterilen, 2018'de hayatını kaybeden Charles Aznavour'un şarkılarının seslendirileceği "Formidable! Aznavour" İstanbul'da yapılacak. Aznavour'a saygı niteliğinde olacak konser, 4 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Diğer etkinlikler



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yunanistan Sineması Günleri", yarın Pera Müzesi'nde başlıyor. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinliğin açılışı, yönetmen Pantelis Voulgaris'in "9 Numaralı Forma (The Striker With Number 9)" filmiyle yapılacak.



Etkinlikte, Theo Angelopoulos'tan Angeliki Antoniou'ya, Nikos Vergitsis'ten Pandelis Voulgaris'e Yunanistan sinemasının ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşacak.



Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü Töreni ve Kültürel Gösterisi, her iki ülke ilişkileri ve dostluğu tarihinde rol alan önemli isimlerin katılımıyla 5 Aralık'ta AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.



AKM'de ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 4 Aralık'ta "Carmina Burana" bale gösterisi ile 7 Aralık'ta Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahnelenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının 2024-2025 kültür sezonunda hayata geçirdiği "Dünya Edebiyatları Buluşuyor" etkinlik dizisinin ilk programı olan "Türkiye-Portekiz Edebiyat Günleri", 6-7 Aralık'ta Metrohan'da gerçekleştirilecek.



Broadway'in önemli bestecilerinden Jason Robert Brown'ın yazıp, bestelediği ünlü "Off-Broadway" müzikali, canlı orkestra ile "Rota Yeniden Oluşturuldu" başlığıyla Zorlu PSM'de sanatseverleri ağırlayacak. Müzikalde başrolleri Pelin Akil ve Mehmet Aykaç paylaşıyor.



Sergiler



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi", 4 Aralık'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.



Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın "Siyah ve Beyaz Nostaljik" adlı kişisel sergisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde 6 Aralık'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.



Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yılı kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı.



İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi, Kalyon Kültür'de 14 Şubat 2025'e kadar görülebilir.



Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin "NATO'ya ve savaşa karşı kaleminle, boyanla, fırçanla ses ver!" çağrısı kapsamında 5 Filistinli sanatçının hazırladığı "Filistin Halkı Direniyor" başlıklı sergi, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuluyor.



Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebilir.



İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.



AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eserini, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.