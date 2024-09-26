"İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sergisi açıldı

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic , İstanbul doğumlu 40 yaşında bir sanatçı olduğunu, fotoğrafçılığa 8 yaşında başladığını söyledi. Sergi de İstanbul'da ve New York'ta çektiği fotoğrafların yer aldığını dile getiren Dukovic, "Bu eserler İstanbul fotoğraflarımı yansıtıyor. Benim İstanbul'da çocukken büyüdüğüm zaman çektiğim sokak fotoğraflarını gösteriyor. Aynı zamanda Amerika'ya taşındığımda New York'ta çektiğim şehrin fotoğraflarını da yansıtmakta" dedi.

Her şehrin duygusunu yakalamaya çalıştığını belirten Dukovic, "İstanbul benim için bambaşka bir şehir, tabii ki doğduğum, büyüdüğüm şehir, çok büyük bir önemi var benim için. Aynı zamanda ışığı o kadar ilginç ki gerçeğin dışına taşıyor, bir metafor haline geliyor. Fotoğraflarımda her zaman onu yansıtmaya ve yakalamaya çalışıyorum. New York'a taşındığımda orada yaşarken de sokak fotoğrafları çekmeye devam ettim" diye konuştu.

Dukovic, sergide eski ABD Başkanı Barack Obama, basketbolcu LeBron James ile spor ve müzik alanlarında tanınmış kişilerin aralarında bulunduğu portre fotoğrafların da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.