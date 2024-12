Jason Momoa, DC evrenine geri dönüyor

Ünlü oyuncu Jason Momoa, DC Sinema Evreni'ne resmen geri dönüyor ama "Aquaman" olarak değil. Aktör, Supergirl: Woman Of Tomorrow adlı filmde rol alacak.



Oyuncu filmde anti-kahraman Lobo karakterini canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Craig Gillespie oturacak. Film çekimlerinin 13 Ocak'ta başlayacağı ve filmin 26 Haziran 2026'da vizyona gireceği bildirildi.

House of the Dragon dizisiyle tanınan Milly Alcock’un başrolünü üstlendiği film, James Gunn ve Peter Safran’ın yeniden şekillendirdiği DC Evreni'nin ikinci filmi olacak.



Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme girmişti. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmde rol alacak isim David Corenswet oldu. Corenswet, Pearl, The Politician ve We Own This City gibi yapımlarla tanınıyor.