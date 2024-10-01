Julia Roberts'a Fransa'dan onur ödülü

"Pretty Woman" filmiyle şöhreti yakalayan Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri'nde onur ödülünün sahibi olacak.

Julia Roberts'a Fransa'dan onur ödülü

Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, 50. kez sahiplerini bulacak. 28 Şubat'ta Paris'te gerçekleşecek olan törende Hollywood yıldızı 'a onur ödülü verilecek.

Konuyla ilgil yapılan açıklamada "Julia Roberts büyülüyor. Kendisi bir ilham kaynağı ve dünya sinemasının ikonu. Julia Roberts sadece bir film yıldızı değil, aynı zamanda popüler kültürün de bir parçası ve etkisi filmlerinin çok ötesine uzanıyor" ifadelerine yer verildi.

1990'da "Pretty Woman" filmindeki Vivian Ward rolüyle çıkış yapan Roberts, "My Best Friend's Wedding", "Notting Hill", "The Pelican Affair", "Erin Brockovich" ve "Alone Against All" gibi yapımlarda rol aldı.

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