Justin Bieber müziğe geri mi dönüyor?

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber geçtiğimiz haftalarda bebek sahibi oldu. Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

Baba olmanın sevincini yaşayan 30 yaşındaki Bieber, son olarak 2021'de "Justice" adında bir albüm çıkarmıştı. Daha sonra başka sanatçılarla düet yapan Bieber'ın yeni şarkılar üzerinde çalıştığı iddia edildi.

The New York Times'a konuşan yapımcı Mk.gee, "Justin arayış içinde. Ağzından çıkan her şey pop müzik hakkında" dedi.

Şarkıcının "Justice'" albümünün devamı mı yoksa başka bir şey mi üzerinde çalıştığı bilnmiyor.