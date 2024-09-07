Justin Bieber müziğe geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Justin Bieber'ın yeni şarkılar üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Justin Bieber müziğe geri mi dönüyor?

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ile model Hailey Baldwin Bieber geçtiğimiz haftalarda bebek sahibi oldu. Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

Baba olmanın sevincini yaşayan 30 yaşındaki Bieber, son olarak 2021'de "Justice" adında bir albüm çıkarmıştı. Daha sonra başka sanatçılarla düet yapan Bieber'ın yeni şarkılar üzerinde çalıştığı iddia edildi.

The New York Times'a konuşan yapımcı Mk.gee, "Justin arayış içinde. Ağzından çıkan her şey pop hakkında" dedi.

Şarkıcının "Justice'" albümünün devamı mı yoksa başka bir şey mi üzerinde çalıştığı bilnmiyor.

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Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi

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