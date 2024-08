Kütüphaneye dönüştürdüğü ata yadigarı konağın kapılarını kitapseverlere açtı

Göynük ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan merhum Hilmi Bayındır'ın 83 yaşındaki kızı Törüner, 2017 yılında elindeki zengin kitap koleksiyonunu toplumun hizmetine sunmak için mekan arayışına girdi. Dedesinden miras kalan atıl durumdaki 150 yıllık konağı restore ettiren Törüner, bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.



Törüner, Osmanlı döneminin mimari özelliklerini taşıyan tarihi yapıda kendi koleksiyonunda bulunanların yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı binlerce kitabı her yaştan okurun istifadesine sunuyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasını isteyen Törüner, bu yönde çeşitli etkinlikler düzenlemenin yanı sıra çocuklara kitap da dağıtıyor.



Görevlinin bulunmadığı kütüphaneye gelenler, kitapları ya yerinde okuyor ya da ödünç alıp okuduktan sonra geri getiriyor.



"İNSANLARI KİTAP OKUMAYA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUM"



Ülkü Bayındır Törüner, AA muhabirine, insanları kitap okumaya teşvik etmek istediğini söyledi. Kütüphaneyi bu amaçla oluşturduğunu belirten Törüner, "Burada bir görevli yok. İnsanlar tamamen kendi inisiyatifleriyle kitapları alıp geri getiriyorlar." dedi.



Törüner, kütüphaneyi dedesine ve ailesine ithaf ettiğini dile getirerek, "Her sabah dedemin odasına gidiyorum, resimlerine bakıyorum, ruhuna dua ediyorum. Onları anmak, burayı onlara ithaf etmek benim için çok önemli." diye konuştu.



Kütüphanenin kapılarının kitapların büyülü dünyasında yolculuk yapmak isteyen herkese açık olduğunu belirten Törüner, "Bu kütüphanede her yaştan insan kitaplarla buluşabiliyor. Kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kütüphanenin kapılarını ücretsiz olarak halka açtım. Kütüphaneyi ziyaret edenler, kitapları gönüllerince okuyabiliyor ve başka okurlarla paylaşmak üzere alabiliyor. Bu durum, kitap okuma kültürüne önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.